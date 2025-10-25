Thủ tướng: Các tân Phó thủ tướng, Bộ trưởng đều bản lĩnh, chuyên môn sâu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá 2 Phó thủ tướng, 3 Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và gương mẫu trong công việc.

Sáng 25/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng cho bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng và ba Bộ trưởng Lê Hoài Trung (Bộ Ngoại giao), Đỗ Thanh Bình (Bộ Nội vụ), Trần Đức Thắng (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Buổi lễ được tổ chức ngay sau khi Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn nhân sự vào sáng cùng ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao các quyết định bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng và 3 Bộ trưởng, sáng 25/10. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Trong đó Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có gần 40 năm công tác, là nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Chính phủ Việt Nam. Trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ gần 5 năm qua, bà được đánh giá có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng có 35 năm công tác, trưởng thành từ cơ sở. Ông có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh tỉnh Bình Định, đưa địa phương trở thành điểm sáng cả nước về chuyển đổi số.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có 43 năm công tác trong lĩnh vực ngoại giao, luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tận tụy, vì lợi ích quốc gia.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình có nhiều đóng góp trong phát triển Kiên Giang (nay là An Giang) thành vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long, mạnh về kinh tế biển và du lịch.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông góp phần đưa Hải Dương (nay là Hải Phòng) vào nhóm địa phương có tăng trưởng cao, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu sáng 25/10. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ này của Chính phủ rất đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết lĩnh vực, trong khi thế giới biến động nhanh, khó lường, vượt dự báo. Trong nước, khối lượng công việc lớn, đội ngũ lãnh đạo và thành viên Chính phủ có nhiều thay đổi. Tuy vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kết quả đạt được năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 là "đáng trân trọng, tự hào".

Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn lại rất lớn, yêu cầu chất lượng cao. Thủ tướng mong các Phó thủ tướng, Bộ trưởng mới cùng tập thể Chính phủ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt, tiên phong, gương mẫu, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Thay mặt các nhân sự vừa được bổ nhiệm, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo; và phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Vũ Tuân