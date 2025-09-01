Thủ tướng: Các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao chủ nghĩa đa phương khi lần đầu phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO mở rộng ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc chiều 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song thế giới đang đối mặt tình trạng đa khủng hoảng, trong đó xung đột cục bộ, bất bình đẳng trong phát triển đang gia tăng với mức độ nghiêm trọng, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng khẳng định không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay. Do đó, hơn bao giờ hết, các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Nhấn mạnh trong thế giới toàn cầu hóa sâu rộng với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước hiện nay, Thủ tướng cho rằng vận mệnh của mỗi quốc gia gắn với vận mệnh chung của cộng đồng quốc tế. Ngày nay, an ninh của mỗi quốc gia không thể tách rời an ninh khu vực và toàn cầu.

Do đó, để chung tay xử lý các thách thức an ninh và khủng hoảng đa chiều đó, các nước cần có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, qua đó tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các điểm nóng an ninh truyền thống cũng như các thách thức gay gắt về an ninh phi truyền thống, từ an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước đến an ninh mạng, an ninh con người...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +) ngày 1/9. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho hay một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh là sự phát triển không đồng đều. Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của SCO trong hơn hai thập kỷ qua. Từ một tổ chức hợp tác an ninh, ngày nay SCO đã mở rộng hợp tác thực chất sang các lĩnh vực phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là với ASEAN, nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trên cơ sở đó, để SCO đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng đề xuất ba giải pháp, gồm đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống; tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu; củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng "Bốn không". Ông nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên và đối tác của SCO và bạn bè, đối tác quốc tế.

Bài phát biểu của Thủ tướng đánh dấu đầu tiên lãnh đạo cấp cao Việt Nam phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh SCO. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện với tư cách khách mời của nước chủ nhà. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá điều này cho thấy các nước SCO coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

SCO được thành lập năm 2001 tại Thượng Hải, là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh Á - Âu với 6 thành viên ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ và Pakistan gia nhập SCO năm 2017, Iran gia nhập năm 2023 và Belarus trở thành thành viên tổ chức này năm 2024.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử 25 năm, với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia, thủ tướng hơn 23 nước và người đứng đầu của 10 tổ chức quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội đêm 1/9. Ảnh: VGP

Sau khi kết thúc các lịch trình ở Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từ Thiên Tân về Hà Nội vào đêm 1/9.

Huyền Lê