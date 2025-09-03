Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo Viện Hàn lâm và Thứ trưởng Tư pháp

Ngày 3/9, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Lê Văn Lợi, 51 tuổi, quê Nghệ An, Giáo sư, Tiến sĩ Triết học, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Quản lý khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, rồi được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Phó giám đốc Học viện từ tháng 2/2020.

Ông Lê Văn Lợi. Ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành lập năm 1953, là cơ quan thuộc Chính phủ, chuyên nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp luận cứ cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách, đồng thời đào tạo sau đại học.

Ông Phan Chí Hiếu, 56 tuổi, Tiến sĩ Luật, được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Hiếu từng làm Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tư pháp từ tháng 8/2014. Đến tháng 1/2023, ông được giao giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Tư pháp hiện nay là ông Nguyễn Hải Ninh. Thứ trưởng gồm các ông, bà: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú, Phan Chí Hiếu.

Cùng ngày, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, 51 tuổi, quê Hà Tĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái. Ảnh: Khánh Hương

Ông Thái từng học tại Nga và bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Heidelberg (Đức). Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, từng làm Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Tháng 8/2024, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và một năm sau kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, tham gia xây dựng chiến lược, chính sách phát triển khoa học - công nghệ quốc gia.

Vũ Tuân