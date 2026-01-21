Thủ tướng Bỉ cảnh báo ông Trump có thể biến châu Âu thành 'nô lệ'

Thủ tướng Bỉ De Wever cho rằng châu Âu cần "thức tỉnh" và xây dựng sự thịnh vượng cho riêng mình, nếu không muốn bị ông Trump biến thành "nô lệ".

"Tôi không muốn chủ nghĩa Đại Tây Dương sụp đổ, nhưng nếu khả năng này xảy ra thì toàn cầu hóa cũng sụp đổ theo. Đây là điều hiển nhiên. Chúng ta không thể cứ mãi thụ động, mềm mỏng trong thế giới đó được", Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nói bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1, đề cập mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ.

Ông De Wever cho rằng châu Âu cần "thức tỉnh và tái vũ trang" để ứng phó "sự chuyển đổi cấu trúc" ở Mỹ. Theo Thủ tướng Bỉ, châu Âu "đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ mà chúng ta không sở hữu và kiểm soát".

"Chúng ta hơi ngây thơ và đã đến lúc phải thức tỉnh. Châu Âu cần những nền tảng công nghệ riêng để xây dựng sự thịnh vượng của tương lai. Nếu không, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể biến châu Âu thành nô lệ và khi đó chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi việc ông ấy làm", Thủ tướng Bỉ cảnh báo.

Theo ông, châu Âu đã quen với "những tổng thống dễ chịu như ông Barack Obama" nên không nhận ra sự thay đổi ở Mỹ không gắn với nhiệm kỳ tổng thống cụ thể nào.

"Đó là sự thay đổi mang tính cấu trúc. Mỹ đã ngoảnh về Thái Bình Dương và quay lưng với Đại Tây Dương. Điều đó sẽ không thay đổi kể cả sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ", ông De Wever cho hay.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 56 ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1. Ảnh: Reuters

Ông cũng nhấn mạnh châu Âu đang phải "chịu áp lực rất lớn" từ các mức thuế quan của chính quyền Trump cũng như những đe dọa gần đây về việc Mỹ sáp nhập Greenland.

"Cho đến nay, chúng ta đã cố gắng làm vừa lòng vị Tổng thống mới ở Nhà Trắng. Chúng ta đã rất mềm mỏng, kể cả trong vấn đề thuế quan, với hy vọng nhận được sự ủng hộ của ông ấy trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng giờ đây, quá nhiều lằn ranh đỏ đã bị vượt", ông De Wever nói. "Tự nguyện hợp tác, nhượng bộ là một chuyện, còn trở thành nô lệ khốn khổ lại là chuyện khác. Nếu lùi bước lúc này, chúng ta sẽ đánh mất phẩm giá, mà trong một nền dân chủ, có lẽ không gì quý hơn phẩm giá".

Ông De Wever và Quốc vương Bỉ Philippe dự kiến gặp Tổng thống Mỹ ngày 21/1, khi ông Trump tham dự WEF ở Davos. "Tôi sẽ nói với ông ấy 'ngài đang vượt các lằn ranh đỏ ở đây'", Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ gần đây liên tục khẳng định phải kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này bất chấp phản đối của Copenhagen và nhiều nước châu Âu.

Ông Trump hôm 17/1 đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 6. Theo ông, biện pháp này sẽ duy trì đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland.

Đến ngày 19/1, Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và sâm panh của Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza.

Châu Âu đang cân nhắc các biện pháp đối phó sau khi ông Trump dọa áp thuế. Các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels, Bỉ ngày 22/1 để thảo luận về phản ứng đối với vấn đề Greenland, một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tác động đến quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Huyền Lê (Theo Guardian, The Hill)