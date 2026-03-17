Thủ tướng Bỉ bị phản ứng vì kêu gọi làm lành với Nga để giảm giá năng lượng

Thủ tướng Bỉ hứng chỉ trích từ các nhà ngoại giao khi kêu gọi EU bình thường hóa quan hệ với Nga để được tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, lãnh đạo đảng bảo thủ Liên minh Flemish mới (N-VA), cuối tuần trước cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang "thua trên mọi mặt trận" và cần chấm dứt mâu thuẫn với Nga "vì lợi ích của châu Âu".

"EU vừa cần tái vũ trang, vừa phải bình thường hóa quan hệ với Nga để có thể tiếp cận trở lại với nguồn năng lượng giá rẻ", ông De Wever nói, thêm rằng các lãnh đạo châu Âu đều đồng ý với quan điểm này, nhưng "không ai dám nói ra".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot ngày 16/3 đã lên tiếng phản bác quan điểm này của Thủ tướng De Wever, cho rằng phát biểu như vậy chính là "điều Nga mong muốn".

"Nga từ chối để châu Âu tham gia vào quá trình đàm phán. Họ vẫn khăng khăng giữ nguyên yêu cầu của mình. Chừng nào tình hình còn chưa thay đổi, việc nói về bình thường hóa quan hệ sẽ bị coi là yếu đuối, làm rạn nứt sự đoàn kết mà châu Âu đang cần hơn bao giờ hết", ông Prevot nói.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tham gia một cuộc họp kín của lãnh đạo châu Âu tại Bỉ ngày 12/2. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys cũng lên tiếng phản đối quan điểm của Thủ tướng Bỉ và nhắc lại những điều kiện mà Nga đã đưa ra năm 2021 ngay trước khi phát động cuộc chiến tại Ukraine. Theo đó, Nga yêu cầu NATO phải rút toàn bộ quân đội hoặc vũ khí đã triển khai tới các quốc gia gia nhập liên minh sau năm 1997, nghĩa là phần lớn Đông Âu bao gồm Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và các nước vùng Balkan.

"Chúng ta biết rõ Nga muốn gì từ năm 2021 rồi. Họ không chỉ nhắm vào Ukraine mà còn vào chúng ta, vào quân đội và an ninh. Vì thế, chúng ta phải đoàn kết lại để tự bảo vệ mình", ông Budrys nói.

Ông kỳ vọng châu Âu đạt được kết quả đàm phán tích cực với Nga khi đang nắm "đằng chuôi" là số tài sản bị đóng băng của Nga, phần lớn đang được giữ tại Bỉ.

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Bỉ nêu thông điệp trái chiều với quan điểm chính thức của EU. Ông từng đóng vai trò then chốt trong việc ngăn EU sử dụng tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, khi lập luận rằng Bỉ có thể phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này trong trường hợp bị Nga kiện.

Các lãnh đạo EU hồi tháng 12/2025 đạt đồng thuận về khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.

Theo thỏa thuận này, 24 trong tổng số 27 nước thành viên EU sẽ cùng huy động số tiền trên thông qua thị trường tài chính quốc tế để hỗ trợ Ukraine. Liên minh tạm thời gánh khoản nợ này cùng lãi suất lên đến 3,5 tỷ USD mỗi năm, để duy trì viện trợ quân sự lẫn các chi phí chung cho Ukraine trong năm tài khóa 2026-2027. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang bị Hungary trì hoãn.

Quan điểm ưu tiên năng lượng giá rẻ từ Nga của ông De Wever mâu thuẫn trực tiếp với mục tiêu chung của EU. Theo thỏa thuận hồi tháng 12/2025, EU sẽ loại bỏ dần khí đốt của Nga trước tháng 11/2027 và tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm 2027.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen ngày 16/3 khẳng định toàn khối phải giữ vững mục tiêu đã đề ra, cho rằng châu Âu đã "lệ thuộc vào năng lượng Nga quá lâu". "Sẽ là sai lầm cực lớn nếu chúng ta lại dẫm vào vết xe đổ đó", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)