Thủ tướng Anthony Albanese tổ chức đám cưới cùng bạn gái Jodie Haydon, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Australia kết hôn khi đang tại nhiệm.

"Đã kết hôn", Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo trên mạng xã hội hôm nay, kèm video ông diện vest và nắm tay cô dâu đang mỉm cười hạnh phúc.

Lễ cưới riêng tư được tổ chức tại khuôn viên The Lodge, dinh thự của ông Albanese tại Canberra. Vợ chồng Thủ tướng Albanese sẽ hưởng tuần trăng mật kéo dài 5 ngày tại Australia, bắt đầu từ ngày 1/12.

Thủ tướng Australia kết hôn Khoảnh khắc ông Albanese nắm tay cô dâu trong lễ cưới ở Canberra ngày 29/11. Video: X/Anthony Albanese

"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ tình yêu và cam kết sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống tương lai, trước sự chứng kiến của gia đình và những người bạn thân thiết nhất", vợ chồng ông Albanese cho hay trong tuyên bố chung.

Thủ tướng Albanese cầu hôn bạn gái vào Ngày lễ tình nhân năm 2024. Ông khi đó khẳng định đã tìm thấy "người mà tôi muốn gắn bó suốt đời".

Thủ tướng Albanese và cô dâu Jodie Haydon trong lễ cưới tại dinh thự ở Canberra ngày 29/11. Ảnh: AFP

Thủ tướng Albanese từng kết hôn và có một con trai tên Nathan, hai vợ chồng đã ly hôn năm 2019. Ông gặp Haydon, nhân viên dịch vụ tài chính, tại một bữa tiệc tối ở Melbourne cách đây hơn 5 năm.

Ông Anthony Albanese hồi tháng 5 tái đắc cử Thủ tướng Australia nhiệm kỳ hai, sau khi Công đảng giành chiến thắng trước phe bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử.

Thanh Tâm (Theo AFP)