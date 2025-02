Thủ tướng: 'ASEAN cần góp phần dẫn dắt cuộc chơi'

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm, tham gia và góp phần dẫn dắt "cuộc chơi" mang lại hòa bình, hợp tác, phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 26/2 dự Phiên Toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025, chia sẻ nhiều vấn đề mang tính chiến lược với ASEAN và thế giới như tự chủ chiến lược, duy trì trật tự dựa trên luật lệ, ứng phó các thách thức đang nổi lên.

Thủ tướng cho rằng để phát huy vai trò trung tâm, ASEAN không những tham gia, ủng hộ các giải pháp, "cuộc chơi" mang lại hòa bình, hợp tác, phát triển, hạnh phúc, ấm no cho người dân, mà còn phải góp phần dẫn dắt "cuộc chơi" đi đến kết quả cao nhất.

ASEAN cần dựa trên nền tảng quan hệ hợp tác, đối tác với 25 quốc gia trên thế giới, qua đó tăng cường vai trò, ảnh hưởng để giải quyết những vấn đề nóng, đang nổi lên trên thế giới như chiến tranh và hòa bình, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các xung đột, xử lý các vấn đề cạnh tranh chiến lược, chống biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày 26/2. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược với mọi quốc gia, tổ chức, trong đó có Việt Nam và ASEAN, thể hiện ở việc giữ thế cân bằng trong quan hệ đối ngoại, đối xử công bằng, hữu nghị với các đối tác, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên luật lệ.

Các quốc gia, tổ chức cần đảm bảo kinh tế phát triển, không bị tụt hậu, củng cố an ninh, quốc phòng phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chính sách xã hội công bằng, tiến bộ...

Phát biểu tại Phiên Toàn thể cấp cao, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng ASEAN là một tổ chức vượt trội, lực lượng năng động trong các tiến trình toàn cầu. Trước những biến động của thế giới, Thủ tướng Anwar đề nghị ASEAN càng cần phải củng cố đoàn kết, bao trùm và tự cường.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá cao những thành tựu mà ASEAN đạt được, nhấn mạnh New Zealand coi trọng mối quan hệ với ASEAN, đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. New Zealand cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước thành viên.

Các đại biểu chụp ảnh tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ảnh: Giang Huy

Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai diễn ra với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm, và tự cường trong một thế giới biến động". Diễn đàn là sáng kiến được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 năm 2024.

Những nội dung chính được thảo luận là các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới từ nay đến năm 2035, nhìn lại các nguyên tắc nền tảng của ASEAN nhằm ứng phó với các thách thức trong tương lai, hợp tác tiểu vùng để thúc đẩy năng lực tự cường và phát triển bền vững, quản trị các công nghệ mới nổi nhằm đảm bảo an ninh toàn diện, vai trò gắn kết và thúc đẩy hòa bình của ASEAN trong một thế giới đang phân mảnh.

Ngọc Ánh