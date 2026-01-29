Thủ tướng Anh thưởng thức vị Tết sớm tại nhà hàng ở Trung Quốc

Thủ tướng Starmer chọn thực đơn "Ăn Tết sớm" tại nhà hàng chuyên về ẩm thực Vân Nam ở Bắc Kinh, trong chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc.

Những hình ảnh ghi lại cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer dùng bữa tại nhà hàng Nhất Tọa Nhất Vong (Vừa ngồi xuống là quên đi tất cả) chuyên về món ăn tỉnh Vân Nam ở Tam Lý Đồn, Bắc Kinh tối 28/1, đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Thủ tướng Anh chọn món Vân Nam ngay khi tới Trung Quốc Thủ tướng Anh giao lưu với nhân viên nhà hàng ở Bắc Kinh tối 28/1. Video: X/IFeng

Nhà hàng này nổi tiếng với món nấm kiến thủ thanh, loại thực phẩm khi ăn vào dễ gây ảo giác nếu không chế biến kỹ. Cựu bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen từng dùng bữa tại nhà hàng này năm 2023 và gọi 4 đĩa nấm kiến thủ thanh.

Hình ảnh được chủ nhà hàng chia sẻ cho thấy Thủ tướng Anh thưởng thức món ăn được nấu với món nấm này trong set thực đơn "Ăn Tết sớm". "Toàn bộ đội ngũ nhân viên nhà hàng đều rất vui, như thể chúng tôi đang ăn Tết vậy", chủ nhà hàng cho biết.

Nhà hàng sau đó cập nhật ảnh đại diện trên nền tảng đánh giá đồ ăn và giao hàng bằng ảnh chụp chung của ông Starmer với nhân viên. Video do nhà hàng công bố trên mạng xã hội cho thấy sau bữa ăn, một nhân viên đã tặng Thủ tướng Anh tranh khắc gỗ Tết truyền thống của Trung Quốc tượng trưng cho thịnh vượng và thành công trong năm mới.

Người này cảm ơn ông Starmer bằng tiếng Anh. Thủ tướng Anh cảm ơn bằng tiếng Trung Quốc, sau đó quay sang hỏi những người xung quanh rằng mình đã phát âm đúng chưa.

Video khiến nhiều người dùng Internet cho rằng nhà hàng bây giờ đã trở thành nơi nhất định phải ghé thăm, trong khi người khác tự hỏi tại sao ngày càng nhiều người nước ngoài sử dụng đũa thành thạo. Một số người so sánh bữa ăn của ông Starmer với CEO Jensen Huang của Nvidia, người dùng bữa trong một nhà hàng Vân Nam khác ở Bắc Kinh gần đây.

Thủ tướng Anh (đeo kính), trò chuyện với các thành viên trong phái đoàn tại nhà hàng ở Bắc Kinh tối 28/1. Ảnh: Global Times

Nhiều người cho rằng sự kiện này cho thấy ẩm thực Vân Nam là một trong những nền ẩm thực địa phương của Trung Quốc được du khách ưa chuộng nhất.

"Phái đoàn Anh chọn món Trung Quốc đầu tiên, cho thấy giao lưu văn hóa luôn đi trước mọi công việc khác", một người dùng mạng nhận xét

Ông Starmer cùng khoảng 60 lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp Anh đang trong chuyến thăm nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc sau 8 năm, từ ngày 28/1 đến 30/1.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay, Thủ tướng Starmer cho biết ông mong muốn xây dựng mối quan hệ "có chiều sâu hơn" và cho rằng Bắc Kinh "đóng vai trò rất quan trọng trên trường quốc tế".

Hồng Hạnh (Theo Global Times)