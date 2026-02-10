Thủ tướng Anh đối mặt sức ép từ chức vì cấp dưới dính líu hồ sơ Epstein

Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt sức ép từ chức ngày càng lớn vì từng bổ nhiệm nhà ngoại giao có liên hệ với Jeffrey Epstein làm đại sứ tại Mỹ.

Nội bộ Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer đang chia rẽ sâu sắc về quyết định bổ nhiệm nhà ngoại giao Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Mỹ năm 2025. Nhiệm kỳ của ông Mandelson kết thúc chóng vánh vào tháng 9/2025, sau 7 tháng làm việc, sau khi quan hệ giữa ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được hé lộ trong hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Cuộc khủng hoảng trong Công đảng leo thang khi gần ba triệu tài liệu trong Hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công khai thêm tuần trước, cho thấy Mandelson còn chuyển thông tin mật của chính phủ Anh cho Epstein sau khủng hoảng tài chính năm 2007. Trong hồ sơ có một số bản sao kê ngân hàng dường như cho thấy Epstein chuyển tiền cho Mandelson nhiều năm trước.

Tỷ phú Epstein bị bắt và tự sát trong tù năm 2019, khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ghislaine Maxwell, đồng phạm của tỷ phú ấu dâm, đang thụ án tù tại Mỹ. Hồ sơ Epstein được công bố cho thấy tỷ phú này có quan hệ với loạt người nổi tiếng và các chính trị gia quyền lực ở nhiều nước.

Việc một người xuất hiện trong hồ sơ vừa được công bố không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động phạm pháp của Epstein. Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động công chúng vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của Epstein, cũng như danh tính nhiều người quyền lực từng phủ nhận liên hệ với tỷ phú này.

Anas Sarwar, lãnh đạo Công đảng tại Scotland, ngày 9/2 công khai kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức, cho rằng chính phủ của ông đã mắc quá nhiều sai lầm trong chưa đầy hai năm đưa đảng trở lại cầm quyền. Sarwar trân trọng tình bạn chân thành với Thủ tướng Starmer, nhưng nhấn mạnh ưu tiên số một của ông là người dân tại Scotland.

"Sự xao nhãng cần phải chấm dứt và vị trí lãnh đạo ở Phố Downing cần thay đổi", Sarwar nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khi thăm Cornwall vào tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi quan điểm đáng kể của Sarwar, bởi vài ngày trước, ông từng nói Thủ tướng Starmer nên tiếp tục tại vị. Khi được hỏi điều gì đã khiến ông đổi ý, Sarwar chỉ bình luận "vấn đề hiện nay đã mở rộng hơn", chỉ trích lãnh đạo đương nhiệm nhiều lần đưa ra nhận định không chính xác và mắc sai lầm, khiến chính phủ xao nhãng khỏi vai trò điều hành.

Trong hai ngày qua, đội ngũ cấp cao tại Phố Downing rơi vào hỗn loạn. Chánh văn phòng Morgan McSweeney từ chức với tuyên bố "chịu hoàn toàn trách nhiệm" khi đã khuyến nghị Thủ tướng Starmer bổ nhiệm ông Mandelson làm đặc phái viên Mỹ năm 2024. Trợ lý cấp cao mới nhất chọn ra đi là Giám đốc truyền thông Tim Allan.

Truyền thông Anh cũng tiết lộ Thư ký Nội các Chris Wormald đang đàm phán rời chính phủ sau khoảng 14 tháng giữ chức, được mô tả là một phần của kế hoạch tái thiết ở thượng tầng chính quyền.

Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer ngày 9/2 tiếp tục bác bỏ sức ép từ chức, khẳng định ông "chưa sẵn sàng bỏ cuộc" bất chấp chỉ trích từ đồng minh trong đảng.

"Sau khi đã chiến đấu rất vất vả để có cơ hội thay đổi đất nước, tôi không sẵn sàng rời bỏ sứ mệnh và trách nhiệm", ông Starmer nói trong cuộc họp thường kỳ của nhóm nghị sĩ Công đảng ngày 9/2, kêu gọi đảng cho ông thêm thời gian để xoay chuyển tình thế.

Một số người tham dự cuộc họp tiết lộ nội bộ Công đảng nhìn chung vẫn ủng hộ mạnh mẽ ông Starmer, dù một số nghị sĩ chất vấn gay gắt Thủ tướng. Một nguồn tin khác nhận định khó có khả năng xuất hiện một nỗ lực tranh giành ghế lãnh đạo Công đảng trong thời gian gần, khi bầu không khí tại cuộc họp cho thấy "một thành trì ủng hộ" dành cho Thủ tướng.

Ngoại trưởng Yvette Cooper xác nhận ông Starmer sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich cuối tuần này, tiết lộ nhiều đồng minh muốn nhấn mạnh ông giữ vai trò quan trọng "không chỉ trong nước Anh mà còn trên chính trường toàn cầu".

Thanh Danh (Theo BBC, Guardian, DW)