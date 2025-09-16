Thủ tướng Anh chỉ trích Elon Musk phát ngôn 'kích động'

Văn phòng Thủ tướng Starmer chỉ trích Musk dùng "ngôn ngữ nguy hiểm và kích động" khi phát biểu trước hàng trăm nghìn người biểu tình cực hữu ở Anh.

"Anh là quốc gia công bằng, khoan dung và tử tế, do đó điều người dân Anh không quan tâm là kiểu ngôn ngữ nguy hiểm và kích động, những thứ đe dọa bạo lực và sự hăm dọa ngay trên đường phố chúng ta", phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ngày 15/9, đề cập tới bài phát biểu của Elon Musk trong cuộc biểu tình cực hữu ở London cuối tuần qua.

Tỷ phú Elon Musk tại Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters

Phát biểu theo hình thức trực tuyến trước hàng trăm nghìn người biểu tình, Musk kêu gọi giải tán quốc hội Anh và thay thế chính phủ do Công đảng của Thủ tướng Starmer lãnh đạo. Tỷ phú Mỹ cũng cảnh báo "bạo lực đang tới gần", "phản kháng hoặc chết".

Musk cho rằng làn sóng di cư ồ ạt không kiểm soát vào Anh đang dần hủy hoại đất nước này. Ông chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Starmer "không bảo vệ được người dân", trong khi đó là nhiệm vụ cơ bản.

Ed Davey, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Anh, đảng lớn thứ ba trong quốc hội, đã kêu gọi Thủ tướng Starmer lên án nỗ lực "gieo rắc bất hòa, kích động bạo lực trên đường phố" và can thiệp vào nền dân chủ Anh của Musk.

"Nên xem xét những biện pháp trừng phạt mà Musk sẽ phải chịu", ông Davey nói.

Giới chức Anh cho biết khoảng 110.000-150.000 người tham gia cuộc biểu tình cực hữu cuối tuần qua, vượt xa con số dự tính của ban tổ chức. Nhiều người quá khích sau đó gây ra đụng độ với cảnh sát, khiến 26 sĩ quan bị thương. Cảnh sát London ngày 15/9 đã truy tố 8 người về các tội danh hành hung, gây rối.

Elon Musk nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm về chính trường Anh. Ông từng công kích Đạo luật An toàn Trực tuyến năm 2023 của Anh, cho rằng luật này đe dọa tự do ngôn luận. Ông cũng nhiều lần chỉ trích chính phủ Anh vì cho rằng có chính sách nhẹ tay trừng trị tội phạm tình dục gốc nhập cư.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Euro News)