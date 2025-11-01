Thủ tướng Anh bỏ tiền túi giữ lại dây chuyền được ông Trump tặng

Thủ tướng Starmer quyết định chi tiền túi để được giữ lại sợi dây chuyền bạc mà Tổng thống Trump tặng ông trong chuyến thăm Anh hồi tháng 9.

Văn phòng Nội các Anh ngày 31/10 công bố hồ sơ cho thấy Thủ tướng Keir Starmer đã quyết định giữ lại sợi dây chuyền bạc có khắc tên, một trong ba món quà mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania tặng ông trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh hồi tháng 9.

Ngoài dây chuyền, ông Trump còn tặng Thủ tướng Anh một gậy golf và một cặp khuy măng sét bạc, đều được khắc tên, nhưng hai món này được lưu tại Văn phòng Nội các. Một đôi bốt cao bồi tặng cho phu nhân Victoria Starmer cũng được cơ quan này lưu kho.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại sự kiện ở Aylesbury, Anh ngày 18/9. Ảnh: AP

Theo quy định của chính phủ Anh, các thành viên nội các, bao gồm cả Thủ tướng, không được phép giữ quà tặng chính thức có giá trị trên 140 bảng Anh (hơn 184 USD) làm của riêng. Nếu muốn giữ quà, họ phải tự chi tiền trả phần chênh lệch giữa giá trị quà và ngưỡng quy định. Giá trị của sợi dây chuyền không được tiết lộ và Phủ Thủ tướng không bình luận thêm.

Trong chuyến thăm lịch sử hồi tháng 9, Tổng thống Trump và phu nhân được Thủ tướng Starmer tiếp đón tại biệt thự Chequers, sau khi họ gặp Vua Charles III và Hoàng hậu tại Lâu đài Windsor. Ông Starmer tặng ông Trump một hộp tài liệu đỏ khắc quốc huy và chức danh Tổng thống Mỹ, còn bà Melania nhận được chiếc khăn lụa do trẻ em Ukraine thiết kế.

Ông Starmer thường không giữ quà tặng của các lãnh đạo thế giới. Hồi tháng 7, trong chuyến thăm Scotland của ông Trump, Thủ tướng Anh nhận một chai whisky phiên bản đặc biệt, còn khi tới Washington hồi tháng 2, ông được tặng áo đấu bóng đá, nhưng cả hai món quà sau đó đều được chuyển cho Văn phòng Nội các lưu giữ.

Trong tháng 9, ông cũng nhận áo rugby, giày da và bia từ Thủ tướng Australia Anthony Albanese, cùng đồ lưu niệm từ các lãnh đạo Palestine và nhà xuất bản Conde Nast, nhưng không giữ lại món nào.

Việc trao đổi quà tặng giữa các lãnh đạo Anh - Mỹ vốn mang tính biểu tượng, song từng gây tranh cãi. Năm 2009, cựu thủ tướng Gordon Brown tặng cựu tổng thống Barack Obama một hộp bút làm từ gỗ tàu chống nô lệ HMS Gannet, trong khi ông Obama đáp lễ với bộ đĩa DVD 25 phim Mỹ cổ điển. Món quà của ông Obama khi đó bị cho là "kém tinh tế về ngoại giao".

Thanh Danh (Theo Guardian, Standard)