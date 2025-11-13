Thủ tướng Anh: BBC nên chấn chỉnh sau bê bối với ông Trump

Thủ tướng Starmer cho rằng BBC cần chấn chỉnh, sửa sai sau bê bối cắt ghép phát biểu của ông Trump và bị ông dọa kiện đòi 1 tỷ USD.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/11 phát biểu trước quốc hội rằng ông ủng hộ một "BBC mạnh mẽ và độc lập", nhưng cũng cho rằng nhà đài này nên duy trì các tiêu chuẩn cao nhất để chịu trách nhiệm, nhanh chóng sửa sai.

"Khi có sai sót, họ cần chấn chỉnh lại mọi thứ", ông Starmer nói khi được hỏi về việc liệu ông có kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ đe dọa pháp lý với BBC hay không.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 phố Downing hôm 12/11. Ảnh: Reuters

BBC bị cáo buộc đã cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol, tạo ấn tượng Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình rằng ông sẽ cùng họ "chiến đấu hết mình". Tuy nhiên, trong thực tế, ông Trump nói rằng "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Tổng giám đốc BBC Tim Davie và CEO bộ phận tin tức Deborah Turness đã từ chức vì bê bối này. Chủ tịch BBC Samir Shah sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đài này nên khách quan hơn.

Nhóm luật sư của Tổng thống Trump trước đó gửi thư tới BBC, cho nhà đài này thời hạn tới ngày 14/11 để gỡ toàn bộ nội dung có chứa đoạn video ông phát biểu vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021 đã bị cắt ghép. BBC phải xin lỗi và "bồi thường thỏa đáng" cho Tổng thống về những tổn hại họ gây ra cho ông. Các luật sư của ông Trump cũng đe dọa BBC phải đối mặt với vụ kiện cùng mức bồi thường không dưới 1 tỷ USD.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ nói ông "phải kiện BBC". Ông bình luận rằng nhà đài này đã lừa dối công chúng và bản thân họ cũng thừa nhận lỗi đó.

BBC phản hồi rằng họ sẽ xem xét bức thư từ đội ngũ pháp lý của ông Trump.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết Tổng thống rất quan ngại về việc bài phát biểu của ông bị cắt ghép có chủ đích và không trung thực, nhưng nói thêm rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Anh.

Ngọc Ánh (Theo AFP)