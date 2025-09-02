Thủ tướng Ấn Độ nắm tay, ngồi chung xe với ông Putin

Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin nắm tay nhau, ngồi chung xe trò chuyện khi cùng dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Trung Quốc.

"Sau các hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Putin và tôi đã cùng nhau di chuyển tới nơi tổ chức cuộc gặp song phương. Các cuộc trao đổi với ông ấy luôn diễn ra sâu sắc", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X hôm 1/9.

Thủ tướng Modi đăng kèm bức ảnh ngồi với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên trong chiếc limousine Aurus Senat của ông chủ Điện Kremlin. Chuyên xa bọc thép này là phương tiện di chuyển chính của ông Putin kể từ năm 2018, khi ông nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư.

Ông Modi và ông Putin ngồi trong xe riêng của Tổng thống Nga tại Trung Quốc hôm 1/9. Ảnh: X/narendramodi

Hai lãnh đạo đã trò chuyện trong xe của ông Putin khoảng 45 phút. "Họ cảm thấy như ở nhà và rất thoải mái, nên tiếp tục cuộc trò chuyện", phát ngôn viên của Tổng thống Putin cho biết.

Xe Aurus Senat do Viện nghiên cứu khoa học ôtô và động cơ nhà nước Nga (NAMI) phát triển và được sản xuất bởi thương hiệu xe sang Aurus Motors của Nga. Chiếc xe được thiết kế đặc biệt cho Tổng thống Putin và khiến ông trở thành lãnh đạo Nga đầu tiên sử dụng ôtô được phát triển và chế tạo trong nước.

Nội thất của Aurus Senat được thiết kế bằng gỗ bóng và da màu trắng hoặc nâu vàng, cùng hệ thống thông tin giải trí hiện đại. Khoang sau có ghế ngả và màn hình giải trí riêng. Thiết kế nội thất và ngoại thất được lấy cảm hứng từ nhiều nhà sản xuất xe hạng sang như Rolls-Royce, Mercedes-Benz và Chrysler.

Người ngồi trên xe cũng có thể xem trực tiếp hình ảnh xung quanh thông qua hệ thống camera quan sát thời gian thực tiên tiến. Xe còn có tủ lạnh đựng rượu champagne và rèm cửa.

Trước đó, Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin nắm tay nhau bước vào hội nghị SCO tại Thiên Tân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón họ tại sự kiện và ba lãnh đạo đứng cạnh nhau, tươi cười trước ống kính máy ảnh, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa ba quốc gia trước sức ép thương mại ngày càng tăng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ nhằm trừng phạt quốc gia này vì mua dầu và vũ khí của Nga, dù Ấn Độ là đối tác chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như bạn hàng lớn nhất của Washington cho đến gần đây.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi nắm tay nhau tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 1/9. Ảnh: AP

Tuy nhiên, New Delhi không cho thấy ý định ngừng mua hàng hóa từ Moskva. Hình ảnh thân mật giữa lãnh đạo Ấn Độ và Nga tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Trung Quốc dường như là thông điệp hướng tới Tổng thống Trump.

Bản thân ông Putin cũng đang đối mặt với áp lực từ ông Trump liên quan xung đột tại Ukraine. Tổng thống Mỹ hôm 22/8 tuyên bố sẽ cho người đồng cấp Nga khoảng hai tuần để chấp nhận hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trước khi Washington có hành động.

Điện Kremlin nói ông Putin không loại trừ khả năng này, song cho rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể "hoàn tất công việc trước hết cần được thực hiện ở cấp độ chuyên viên".

Phạm Giang (Theo BBC, Reuters, NDTV)