Thủ tướng Ấn Độ đón Tổng thống Putin từ chân cầu thang máy bay

Thủ tướng Modi gây bất ngờ khi đích thân ra sân bay và đón Tổng thống Putin ngay khi lãnh đạo Nga vừa rời chuyên cơ.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi tối 4/12. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin đến Ấn Độ diễn ra ngày 4-5/12, đánh dấu lần đầu lãnh đạo Nga tới quốc gia Nam Á trong vòng 4 năm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đứng trên thảm đỏ chờ chuyên cơ, sau đó bước đến chân cầu thang máy bay để đợi sẵn và chào đón lãnh đạo Nga. Hai lãnh đạo ôm nhau và chào hỏi, không có phiên dịch viên hay trợ lý nào bên cạnh, trước khi đi cùng xe để rời khỏi sân bay.

Thủ tướng Ấn Độ đón ông Putin ngay chân cầu thang máy bay Thủ tướng Modi đón Tổng thống Putin tại chân cầu thang máy bay đêm 4/12. Video: RT India

Giới chức Nga cho biết họ không nhận được thông báo nào từ phía Ấn Độ về sự xuất hiện của ông Modi ở sân bay. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi màn chào đón của Thủ tướng Ấn Độ là "cử chỉ nồng ấm hoàn toàn không nằm trong dự tính".

Phóng viên địa phương cũng nói rằng ông Modi trực tiếp đón khách tại cầu thang máy bay là hành động phá lệ, khác với nghi thức ngoại giao thông thường. Đội hình danh dự cũng không xuất hiện ở sân bay, mà sẽ được bố trí trong lễ đón chính thức vào ngày 5/12.

Thủ tướng Modi sau đó cũng chia sẻ nhiều bức ảnh chụp cùng Tổng thống Nga. "Rất vui mừng được chào đón người bạn của tôi, Tổng thống Putin đến Ấn Độ. Tình hữu nghị Ấn - Nga đã được thử thách qua thời gian và mang lại lợi ích to lớn cho người dân", ông viết.

Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin tại sân bay quốc tế Indira Gandhi đêm 4/12. Ảnh: X/NarendraModi

Trong thời gian ông Putin thăm Ấn Độ, hai bên dự kiến thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Về quốc phòng, Ấn Độ và Nga sẽ đàm phán kế hoạch cùng sản xuất tiêm kích tàng hình Su-57, cũng như các dự án lớn như mua thêm chiến đấu cơ Su-30MKI, các hệ thống phòng không tầm xa S-400 và S-500, tên lửa phòng không vác vai Verba. Ấn Độ cũng có ý định mua hơn 300 tên lửa không đối không R-37 với tầm bắn trên 200 km.

Về kinh tế, Phó chánh văn phòng Điện Kremlin Maxim Oreshkin cho biết hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Nga muốn nhập khẩu thêm hàng hóa và dịch vụ từ Ấn Độ để cân bằng cán cân thương mại, khi tỷ trọng hàng Ấn Độ tại Nga hiện chưa quá 2%.

