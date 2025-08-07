Thủ tướng Ấn Độ có thể sắp thăm Trung Quốc giữa căng thẳng với Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến thăm Trung Quốc lần đầu sau hơn 7 năm, cho thấy quan hệ hai bên đang ấm lên giữa căng thẳng với Mỹ.

Hai đài truyền hình Ấn Độ ngày 6/8 cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh đa phương của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Thiên Tân vào ngày 31/8.

Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ xác nhận với Reuters về thông tin trên. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc chưa công bố về chuyến thăm này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Bangkok, Thái Lan ngày 3/4. Ảnh: AFP

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Modi tới Trung Quốc kể từ tháng 6/2018. Sau thời điểm này, quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc trở nên căng thẳng với các cuộc đụng độ quân sự biên giới hồi năm 2020.

Quan hệ Ấn - Trung gần đây có dấu hiệu được cải thiện, trong bối cảnh New Delhi chịu nhiều sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump hôm 6/8 ký lệnh áp thuế bổ sung 25% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế nhập khẩu với nước này lên 50%. "Tôi nhận thấy chính phủ Ấn Độ đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga", ông Trump cho biết về lý do tăng thuế.

Tổng thống Mỹ cũng dự kiến công bố áp thêm thuế nhập khẩu với Trung Quốc, tương tự Ấn Độ, do hoạt động mua dầu thô Nga. Trung Quốc hiện chịu mức thuế nhập khẩu chung là 30% khi bán hàng sang Mỹ.

Điện Kremlin đã lên tiếng bênh vực Ấn Độ, cho rằng nước này có quyền tự chọn đối tác thương mại. Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ kể từ sau khi nổ ra xung đột ở Ukraine. Trước xung đột, Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga ở mức chưa đến 100.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 2,5% sản lượng nhập khẩu, nhưng con số này tăng lên hơn 1,8 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023, chiếm khoảng 39% sản lượng nhập khẩu, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cũng đang thăm Nga và dự kiến thảo luận về vấn đề mua dầu của nước này. Quan chức Ấn Độ cũng có thể bàn về hợp tác quốc phòng với Nga, trong đó có việc nhanh chóng tiếp cận các hệ thống phòng không S400 của Moskva.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)