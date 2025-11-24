Tôi không muốn tổ chức cưới rồi phải đăng ký kết hôn luôn

Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt?

Tôi 25 tuổi, anh 26 tuổi, quen nhau được 4 năm, chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Gia đình hai đứa đều khá khó khăn nên từ lúc yêu đến giờ, chúng tôi đã thống nhất sẽ không sinh con; đợi khi nào có kinh tế vững chãi, đầu tư cho con cái thì mới sinh. Nếu không ổn sẽ không sinh mà ở vậy với nhau, hoặc đến già sẽ nhận con nuôi, không đua đòi cho bằng người khác để rồi con cái nheo nhóc, vợ chồng vật lộn với cơm áo gạo tiền.

Tuy nhiên, chúng tôi mâu thuẫn vì tôi chưa muốn đăng ký kết hôn liền khi đám cưới. Đối với tôi, việc đăng ký kết hôn chưa cần thiết, nó chỉ có tác dụng hợp thức hóa với pháp luật, để dễ dàng làm khai sinh cho con cái và phân chia tài sản khi ly hôn, không làm tình cảm vợ chồng bền chặt hơn. Hiện giờ chúng tôi đều trắng tay, ai làm nấy ăn, sau khi cưới cũng chưa có nhiều tài sản. Tôi tính khi nào có thai hoặc mua sắm gì đó giá trị lớn (như mua đất, mua nhà...) mới đi làm đăng ký. Thêm vào đó, đăng ký rồi lỡ sau này ai phạm sai lầm lại khó chia tay vì tâm lý ngại thủ tục phiền phức, phải chịu đựng không có hạnh phúc. Người yêu tôi không đồng ý vì cảm thấy nếu đám cưới mà không đăng ký thì không có nghĩa lý gì.

Tôi không hiểu quan niệm của mình có gì không đúng. Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt? Việc không đăng ký kết hôn chẳng phải cũng có tác dụng răn đe nếu người này làm gì có lỗi, có thể sẽ đánh mất người kia dễ dàng sao? Tôi phải làm sao đây?

Như Hoa