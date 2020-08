Thứ tự xuất hiện triệu chứng Covid-19

Sốt là triệu chứng đầu tiên bệnh nhân Covid-19 trải qua. Ho, đau cơ, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy theo thứ tự lần lượt xuất hiện sau đó.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Nam California, đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health hôm 13/8.

Phát hiện này là bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu về nCoV, giúp người bệnh xác định bệnh nhanh, điều trị hiệu quả hơn. Đưa ra chẩn đoán sớm là chìa khóa ngăn Covid-19 diễn biến xấu.

"Thứ tự này đặc biệt quan trọng khi một người cùng lúc vừa bị cảm cúm vừa mắc Covid-19", Peter Kuhn, giáo sư Khoa học Y sinh, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết. "Bác sĩ có thể quyết định những bước cần thực hiện để chăm sóc bệnh nhân, kịp thời chặn đường phát triển của nCoV trong cơ thể".

Bệnh nhân được thở ECMO tại khu hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế Northwestern, tháng 7/2020. Ảnh: NY TImes

"Do hiện có nhiều cách tiếp cận tốt để điều trị Covid-19, xác định bệnh sớm hơn có thể giảm thời gian nằm viện", Joseph Larsen, ứng cử viên tiến sĩ, trưởng nhóm nghiên cứu nói. "Biết được thứ tự xuất hiện các triệu chứng rất quan trọng. Biết được tiến trình phát triển của các loại bệnh khác nhau giúp bác sĩ xác định sớm hơn liệu một người có khả năng nhiễm nCoV, hay bệnh nào khác hay không. Nhờ đó, có thể đưa ra quyết định điều trị sớm hơn".

Các triệu chứng ban đầu của Covid-19 rất giống với các bệnh đường hô hấp khác, như MERS và SARS. Song, thời điểm xuất hiện các vấn đề tiêu hóa của Covid-19 giúp các bác sĩ dễ dàng phân biệt với các bệnh hô hấp khác.

"nCoV tấn công đường tiêu hóa trên của bệnh nhân trước đường tiêu hóa dưới, do đó các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa xuất hiện trước tiêu chảy, ngược lại với bệnh nhân MERS và SARS", nhóm nghiên cứu giải thích.

Để đi đến kết luận, nhóm đã phân tích dữ liệu từ 55.000 bệnh nhân Covid-19 Trung Quốc do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thu thập trong thời gian 16-24 tháng 2, xem xét 1.100 dữ liệu bệnh nhân do Nhóm Chuyên gia Điều trị Y tế thu thập từ ngày 11/12 tới 29/1.

Nhóm cũng so sánh các con số với dữ liệu về triệu chứng cúm mùa của 2.470 ca nhiễm tại Bắc Mỹ, Châu Âu và vùng Nam Bán cầu được báo cáo với chính quyền từ năm 1994-1998.

Lê Hằng (Theo New York Post)