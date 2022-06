Thứ trưởng Y tế: Nhiều vaccine Covid-19 nguy cơ hết hạn

Có tình trạng tồn đọng vaccine Covid-19 tại trung ương và địa phương dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiêm chủng, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.

Tại cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sáng 20/6, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết hiện tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 còn chậm, nhất là tiêm mũi 3, mũi cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo ông Tuyên, dịch bệnh có thể diễn biến theo hai tình huống. Thứ nhất, virus tiếp tục tiến hóa, nhưng do cộng đồng đã có miễn dịch nên số ca nặng và tử vong thấp, dịch không còn nghiêm trọng hoặc xuất hiện biến thể mới nhưng ít nghiêm trọng. Thứ hai là xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Dịch có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế.

"Vì vậy, việc tiêm vaccine tăng cường, tiêm nhắc lại cho nhóm nguy cơ mắc bệnh là cần thiết", ông Tuyên nói. Ngày mai, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể việc tiêm vaccine mũi 4; cử lãnh đạo đơn vị chuyên môn và chuyên gia thông tin sâu hơn về tác dụng phụ của vaccine.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: VGP

Về những lo ngại liên quan đến tác dụng phụ của vaccine Covid-19, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nói "hiện chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định vaccine ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người dân". WHO và các nước đều xác định vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để chống dịch. Nhiều nước đã tiêm mũi 3-4 cho người dân. Hơn 80 nước tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; một số nước tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi.

Do hiệu lực vaccine giảm tương đối nhanh, bà Hương khuyến nghị người dân cần tiêm mũi 3-4 đúng lịch để duy trì bảo vệ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo địa phương nêu nhiều lý do khiến tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 thấp. Đó là người dân lo ngại tác dụng phụ của vaccine; truyền thông về dịch bệnh thời gian qua giảm; cuộc sống trở lại bình thường; số ca nhiễm ít, đa phần người dân tự điều trị khỏi...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói, tiêm vaccine là để chống dịch, vì vậy phải tiêm đúng. Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết, rõ ràng thì địa phương mới làm được. Ông cho rằng có thể tiêm mũi tăng cường cho nhóm cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế, giáo viên, người làm du lịch, công nhân khu công nghiệp...

Một trong những giải pháp kiểm soát dịch bệnh trước đây và trong tương lai là bao phủ vaccine. Vì vậy, ông Đam đề nghị tham khảo kinh nghiệm các nước trong việc mở rộng diện tiêm mũi tăng cường (mũi 3, 4); hạ thấp độ tuổi trẻ em được tiêm vaccine.

Đến giữa tháng 6, Việt Nam tiêm được 225 triệu liều vaccine Covid-19. Nhóm dân số từ 12 tuổi trở lên đã được phủ đủ hai mũi. 43% trẻ từ 5 tuổi được tiêm mũi một; 7% tiêm mũi hai.

Về biện pháp phòng chống dịch V2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn), Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, nêu rõ những nơi bắt buộc thực hiện hoặc chỉ khuyến khích.

Trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở một số cơ sở thời gian qua, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết đa số đều thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia. Đó là thuốc y học cổ truyền, điều trị sốt xuất huyết; các thiết bị phòng mổ, chuyên ngành thần kinh, tim mạch, nội soi tai mũi họng, mắt, tiêu hóa, hô hấp, hồi sức tích cực, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm chuyên sâu, hóa chất xét nghiệm.

Để tháo gỡ một phần khó khăn, nửa đầu năm, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho hơn 960 loại thuốc; công bố danh mục hơn 6.200 thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực trước ngày 30/6 được kéo dài đến hết năm nay. Bộ cấp hơn 730 giấy phép nhập khẩu sinh phẩm xét nghiệm trong phòng thí nghiệm; 21.700 giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và 22 số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ chống Covid-19 trong trường hợp cấp bách.

Hiện có 140.000 thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để các đơn vị tra cứu, làm cơ sở mua bán theo quy định.

Theo Thứ trưởng Y tế, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế chủ yếu "do lo ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra, bị động"; phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như tình hình dịch bệnh; chậm thầu so với dự kiến do tình trạng hết hạn số đăng ký của một số loại thuốc. Một số thuốc khó khăn do chậm có kết quả đấu thầu tập trung quốc gia... Ông Tuyên cam kết phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

"Giải quyết khó khăn trong mua sắm, đầu thầu không chỉ bằng mệnh lệnh hành chính mà cần có biện pháp cụ thể, linh hoạt, nhất là việc đấu thầu tập trung", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói, chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để có văn bản tháo gỡ.

Viết Tuân