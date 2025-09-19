Thứ trưởng Y tế cứu người bị tai nạn trên cầu Nhật Tân

Hà NộiNgười đàn ông 44 tuổi bị tai nạn giao thông nguy kịch, được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn hỗ trợ mở đường, đưa đến viện cấp cứu trong "thời gian vàng".

Hôm 19/9, đại diện Bệnh viện E cho biết bệnh nhân được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và hôn mê sâu. Vụ tai nạn xảy ra cách đây hai tuần, khi người đàn ông đang trên đường đi làm về.

Khi tai nạn xảy ra, tình cờ đi ngang qua hiện trường, Thứ trưởng Thuấn yêu cầu tài xế riêng mở đường, đưa nạn nhân đến Bệnh viện E, cơ sở y tế gần nhất. Trên đường di chuyển, ông gọi điện đề nghị bệnh viện chuẩn bị nhân lực và thiết bị, đảm bảo tận dụng tối đa "giờ vàng" trong cấp cứu.

Tại bệnh viện, ông Thuấn cũng chỉ đạo y bác sĩ khẩn trương thăm khám chuyên sâu. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, đa gãy xương sườn, tràn máu, tràn khí màng phổi.

"Đây là một trong những tình huống cực kỳ nguy kịch, mỗi phút trôi qua đều có thể cướp đi tính mạng bệnh nhân nếu không được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời và hồi sức tích cực", ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E, nhận định.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tiếp tại bệnh viện. Ảnh: Bộ Y tế

Cơ sở này đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động toàn bộ các chuyên khoa liên quan. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật mở màng phổi, phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ não, giải tỏa chèn ép, kiểm soát tổn thương, đồng thời tiến hành các biện pháp hồi sức. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục điều trị và theo dõi sát sao. Đội ngũ y tế đánh giá đây là ca bệnh tiên lượng rất nặng, cần điều trị và phục hồi chức năng trong thời gian dài.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tỉnh, có thể cử động tay chân và đáp ứng với câu hỏi của bác sĩ", bác sĩ Thuyên cho biết, thêm rằng hy vọng tình trạng của anh sẽ tiến triển tích cực.

Các bác sĩ nhận định nếu chỉ chậm 30 phút, hoặc không được đưa đến cơ sở y tế có đủ năng lực, bệnh nhân khó có thể qua khỏi. Trường hợp này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của "thời gian vàng" trong cấp cứu chấn thương.

Từ thực tế điều trị, chuyên gia khuyến nghị cộng đồng cần được trang bị kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ngoài cộng đồng, đặc biệt trong tai nạn giao thông. Việc ứng xử đúng tại hiện trường không chỉ giúp bảo toàn tính mạng cho nạn nhân mà còn giảm gánh nặng điều trị và phục hồi sau này.

Lê Nga