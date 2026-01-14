Ông Bùi Thế Duy muốn đưa chính sách khoa học công nghệ vào kiểm nghiệm thực tế

Phát biểu trong vai trò Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Bùi Thế Duy kỳ vọng đưa chính sách vào thực tế nghiên cứu để kiểm nghiệm hiệu quả, từ đó tiếp tục hoàn thiện thể chế.

"Tôi sẽ đem toàn bộ năng lực, nhiệt huyết và kinh nghiệm gần 8 năm làm Thứ trưởng để cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai chiến lược phát triển giai đoạn tới, từng bước đưa Viện trở thành trung tâm nghiên cứu tầm khu vực và quốc tế", ông Bùi Thế Duy nói tại Lễ công bố quyết định, chiều 14/1 tại Hà Nội.

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), thời hạn 5 năm, từ 11/1/2026.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh (trái) ủy quyền trao quyết định của Thủ tướng cho ông Bùi Thế Duy (phải). Ảnh: Lưu Quý

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Thế Duy cho biết đây là vinh dự lớn khi chuyển từ quản lý nhà nước sang trực tiếp tham gia điều hành các đơn vị nghiên cứu, gần với các hoạt động thực tiễn. Theo ông, đây là cơ hội để đưa những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình xây dựng chính sách khoa học và công nghệ vào thực tiễn tại trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam.

Tân Phó chủ tịch Viện Hàn lâm cũng bày tỏ mong muốn Viện sẽ trở thành nơi thử nghiệm triển khai các cơ chế, chính sách khoa học công nghệ mới, đặc biệt những đổi mới thể chế vừa được ban hành trong năm 2025. Theo ông, việc đưa chính sách vào thực tế nghiên cứu sẽ giúp kiểm nghiệm hiệu quả, từ đó tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Trong bài phát biểu, ông Bùi Thế Duy dành nhiều thời gian tri ân tập thể Bộ Khoa học và Công nghệ, nơi ông gắn bó suốt 11 năm, trong đó có gần tám năm giữ cương vị Thứ trưởng. Ông cho rằng môi trường làm việc chia sẻ, trách nhiệm và giàu tinh thần đồng đội tại Bộ là nền tảng quan trọng giúp ông trưởng thành từ một nhà nghiên cứu, giảng dạy sang vai trò quản lý nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm mang ý nghĩa vượt ra ngoài một quyết định nhân sự đơn thuần, phản ánh yêu cầu chiến lược về tổ chức lực lượng khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng đánh giá ông Bùi Thế Duy là cán bộ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có nền tảng chuyên môn sâu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời trải qua gần 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau, từ giảng dạy, nghiên cứu đến quản lý ở các cấp. Đặc biệt, trong gần 8 năm giữ cương vị Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông Duy đã trực tiếp tham gia xây dựng, sửa đổi và tổ chức thực thi nhiều chính sách quan trọng của ngành, trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Lưu Quý

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc điều động cán bộ có kinh nghiệm quản lý nhà nước về Viện Hàn lâm thể hiện sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai trụ cột của hệ sinh thái khoa học công nghệ quốc gia, gồm cơ quan hoạch định chính sách và đơn vị nghiên cứu đầu tàu. "Nếu Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Hàn lâm không thực sự trở thành một 'một nhà', thì sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước khó thành công", Bộ trưởng nói.

Theo ông, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lần đầu tiên được giao trọng trách trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GDP. "Bây giờ mới thực sự là 'cờ đến tay', không chỉ nói bằng chủ trương mà bằng các con số cụ thể", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng cho rằng việc ông Bùi Thế Duy chuyển từ vị trí xây dựng chính sách sang trực tiếp tham gia quản lý các đơn vị nghiên cứu sẽ tạo điều kiện để đưa chính sách vào cuộc sống nhanh hơn, sát thực tiễn hơn. Đồng thời, chính thực tiễn nghiên cứu cũng sẽ trở thành kênh phản hồi quan trọng để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện thể chế. "Bây giờ là lúc đưa chính sách vào cuộc sống, và cũng là đưa cuộc sống ngược trở lại chính sách", ông nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ quan điểm mới trong xây dựng thể chế khoa học công nghệ, theo hướng thay đổi linh hoạt, nhanh và sát thực tiễn hơn. Ông lấy ví dụ thay vì 10 năm sửa luật một lần với quy mô lớn, thời gian tới, thể chế sẽ được điều chỉnh thường xuyên hơn, có thể hàng năm, nhưng mỗi lần chỉ sửa một số điều cụ thể, nhằm kịp thời đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố. Ảnh: Lưu Quý

Đánh giá về vai trò của Viện Hàn lâm, Bộ trưởng khẳng định đây là đơn vị đầu tàu trong nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và tham gia xây dựng chiến lược, chính sách khoa học công nghệ quốc gia. Với sự tham gia của ông Bùi Thế Duy trong Ban lãnh đạo Viện, Bộ trưởng tin tưởng mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Hàn lâm sẽ được làm sâu sắc hơn, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, hiệu quả chính sách và năng lực khoa học công nghệ của đất nước trong giai đoạn mới.

Công bố quyết định và phát biểu tại buổi lễ, GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết ông Bùi Thế Duy là gương mặt quen thuộc với Viện trong nhiều năm qua, trên cương vị Thứ trưởng. Với nền tảng chuyên môn sâu về khoa học máy tính, kinh nghiệm quản lý đa dạng từ giảng dạy, đào tạo đến quản lý nhà nước, Chủ tịch Viện bày tỏ tin tưởng tân Phó chủ tịch sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ông Châu Văn Minh cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ để ông Bùi Thế Duy sớm bắt nhịp với môi trường đặc thù của Viện, là nơi quản lý gắn liền với hoạt động nghiên cứu, đào tạo và sáng tạo khoa học.

Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh; là phó giáo sư, tiến sĩ Tin học; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Ông là cán bộ có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ông Duy từng giành huy chương đồng Tin học quốc tế năm 1995 tại Hà Lan và năm 1996 tại Hungary. Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ học đại học tại Australia, bảo vệ tiến sĩ khi 26 tuổi tại Hà Lan và được công nhận chức danh Phó giáo sư ở tuổi 31. Năm 2009, ông được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trong quá trình công tác, ông từng là Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

