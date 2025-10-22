Thứ trưởng Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan lừa đảo trực tuyến

Thứ trưởng Vorapak tuyên bố từ chức sau khi Thủ tướng Thái Lan yêu cầu ông giải trình về cáo buộc liên quan tới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong hôm nay phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ông thêm rằng bản thân quyết định từ chức là để bảo vệ sự liêm chính của chính phủ và tập trung vào đấu tranh pháp lý.

"Để đấu tranh cho cuộc chiến pháp lý này, tôi cần thời gian và e rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến vai trò của tôi tại Bộ Tài chính", ông nói trong cuộc họp báo.

Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul cùng ngày cho hay sẽ không bổ nhiệm thứ trưởng tài chính mới thay ông Vorapak. Ông giải thích chính phủ của ông không còn nhiều thời gian khi phải giải tán Hạ viện trước ngày 31/1, do đó sẽ không bổ nhiệm vị trí còn trống.

Ông tin tưởng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas có thể tiếp tục điều hành cơ quan này hiệu quả với sự hỗ trợ của các thứ trưởng khác.

Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong trong ngày làm việc chính thức đầu tiên tại Bộ Tài chính ngày 26/9. Ảnh: Bangkok Post

Trước đó một ngày, ông Anutin yêu cầu ông Vorapak, người vừa nhậm chức tháng trước, nộp văn bản giải trình về cáo buộc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Một số thông tin xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội nói rằng ông Vorapak là một trong 7 chính trị gia Thái Lan có liên quan tới tập đoàn Prince Group của ông trùm Chen Zhi, người vừa bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến.

Trang tin Whale Hunting còn đưa tin vợ ông Vorapak đã nhận 3 triệu USD tiền điện tử trong năm nay từ các mạng lưới tội phạm, trong khi ông là thành viên của một ủy ban chính phủ được giao nhiệm vụ điều tra về các mạng lưới tội phạm. Trang này còn cho hay ông Vorapak có tên trong danh sách cố vấn cho BIC, một ngân hàng Campuchia có liên quan tới mạng lưới rửa tiền.

Thủ tướng Anutin cho biết ông Vorapak đã nộp báo cáo dài ba trang để phản hồi về các cáo buộc, nhưng thừa nhận ông chưa đọc tài liệu này. Ông thêm rằng chưa nói chuyện với Thứ trưởng Tài chính sau khi ông Vorapak từ chức, nhưng dự kiến sớm gọi điện.

"Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã thể hiện trách nhiệm bằng cách từ chức", ông nói, cho biết bản thân không gây áp lực buộc ông Vorapak phải đưa ra quyết định như vậy.

Ông Vorapak đã dành phần lớn sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính tư nhân trước khi tham gia chính trường Thái Lan năm ngoái với tư cách cố vấn cho Bộ trưởng Tài chính. Ông từng giữ vị trí cấp cao tại chi nhánh Thái Lan của các ngân hàng hàng đầu thế giới như Bank of America hay JP Morgan Chase.

Thái Lan đang đối mặt thách thức ngày càng tăng trong đối phó hoạt động lừa đảo quy mô lớn ở các nước lân cận, trong đó có Campuchia, Myanmar. Các băng nhóm tội phạm tại đây thường dụ dỗ nạn nhân ở nước ngoài đến làm "việc nhẹ lương cao", nhưng trên thực tế là cưỡng ép họ thực hiện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Thanh Tâm (Theo AFP, The Nation)