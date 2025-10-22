Thứ trưởng Thái Lan bị cáo buộc liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Anutin yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak giải trình cáo buộc liên quan tới đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul hôm 21/10 chỉ đạo Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong nộp văn bản giải trình sau khi xuất hiện thông tin cáo buộc ông này liên quan đến các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á.

Thủ tướng Anutin cho biết Thứ trưởng Vorapak ban đầu có kế hoạch thông tin về vấn đề này bằng bài đăng trên trang Facebook cá nhân và mở họp báo. Tuy nhiên, ông bây giờ phải giải trình rõ vấn đề bằng văn bản.

Ông Anutin khẳng định bất cứ thành viên nào trong nội các của ông bị phát hiện dính líu tới hoạt động lừa đảo trực tuyến đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Thái Lan cho hay đại sứ Mỹ tại Bangkok đã gặp ông để thảo luận về hợp tác song phương trong xử lý các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong. Ảnh: Thai PBS

Trước đó, một số thông tin xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội Thái Lan rằng ông Vorapak là một trong 7 chính trị gia Thái Lan có liên quan tới tập đoàn Prince Group của ông trùm Chen Zhi, người vừa bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến.

Khi được hỏi liệu các cáo buộc lừa đảo liên quan thành viên nội các có ảnh hưởng ra sao, Thủ tướng Thái Lan cam kết: "Nếu có người nào bị kết tội, chúng tôi sẽ lập tức hành động". Về câu hỏi liệu Thái Lan có điều tra cụ thể những cái tên liên quan đến Prince Group hay không, ông Anutin tuyên bố "đang điều tra tất cả mọi người".

Thủ tướng Anutin cũng bác bỏ thông tin Thứ trưởng Vorapak sẽ được bổ nhiệm làm lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về Phòng ngừa và Trấn áp Tội phạm Công nghệ, có nhiệm vụ truy quét những mạng lưới tài chính dính líu tới băng nhóm, doanh nghiệp ngầm.

Thái Lan đang đối mặt thách thức ngày càng tăng trong đối phó hoạt động lừa đảo quy mô lớn ở các nước lân cận, trong đó có Campuchia, Myanmar. Các băng nhóm tội phạm tại đây thường dụ dỗ nạn nhân ở nước ngoài đến làm "việc nhẹ lương cao", nhưng trên thực tế là cưỡng ép họ thực hiện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Ngọc Ánh (Theo Nation, Thai PBS, Bangkok Post)