Thứ trưởng Giáo dục: Ưu tiên bảo vệ thông tin của thầy trò khi dùng AI

Bộ Giáo dục sẽ quy định về đạo đức trong sử dụng AI, để hạn chế việc lọt, lộ thông tin, dữ liệu của thầy cô và học sinh.

Tọa đàm "Ứng dụng AI hiệu quả trong quản lý lớp học", sáng 28/11, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm tích hợp AI vào chương trình phổ thông, từ cuối năm nay.

Nội dung giáo dục AI (trí tuệ nhân tạo) cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Kiến thức sẽ phân hóa theo tâm sinh lý lứa tuổi ở hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (tiểu học và THCS) và định hướng nghề nghiệp (THPT).

Về phía giáo viên, AI được thí điểm trong quản lý, hỗ trợ soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.

Ông Thưởng nói một trong những ưu tiên là bảo vệ dữ liệu của học sinh và giáo viên, tuân thủ chuẩn mực đạo đức và an toàn khi dùng AI. Vì vậy, ông cho rằng cần phát triển các công cụ để bảo vệ học sinh theo từng trình độ, lứa tuổi, để các em tiếp cận AI an toàn.

Bà Lê Thị Hải Thanh, Giám đốc Chương trình Khan Academy Việt Nam, khuyên học sinh, giáo viên cân nhắc trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho AI nói chung, từ những thông tin định danh (tên, tuổi, ngày tháng năm sinh...) tới sở thích, đặc điểm nhận dạng, các mối quan hệ.

Vì thế, Khanmigo - trợ giảng AI miễn phí cho giáo viên của Khan Academy, chỉ yêu cầu email. Giáo viên và học sinh nếu dùng tài khoản chung của trường thì không cần đăng ký bất cứ thông tin nào.

Các chuyên gia, nhà giáo đều đồng tình rằng AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong giáo dục, giúp quá trình dạy và học sáng tạo và hiệu quả hơn. Do đó, ngành giáo dục chủ trương cho học sinh sớm tiếp cận với AI dưới sự hướng dẫn, định hướng của giáo viên, thay vì ngăn cấm.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, cho biết Bộ sẽ ban hành quy định về đạo đức trong sử dụng AI, gồm hướng dẫn về hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, hạn chế tối đa việc lộ, lọt dữ liệu trên các nền tảng.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục đào tạo đề cập nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục ở tất cả cấp học.

Các chuyên gia cho rằng đưa AI vào bậc tiểu học cần thiết, song phải có cách làm phù hợp, với lộ trình thận trọng, an toàn.

