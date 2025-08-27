Thứ trưởng Giáo dục: Phấn đấu đưa Tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1

Ngành giáo dục sẽ cố gắng đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 khi đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung trên được Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại Hội nghị tổng kết và triển khai năm học mới của TP HCM, sáng 27/8.

Ông cho biết trong đề án sắp được Chính phủ phê duyệt, tiếng Anh được quy định là môn tự chọn từ lớp 1. Đến một thời điểm phù hợp, đầy đủ cơ sở vật chất và giáo viên, ngành giáo dục sẽ đưa Tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1, thay vì từ lớp 3 như hiện tại.

Ông Phúc đánh giá TP HCM tiên phong ở việc này. Những năm gần đây, thành phố đã cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Điều này phù hợp để đưa tiếng Anh trở thành ngoại ngữ thứ hai trong trường học. Bởi muốn học ngoại ngữ tốt, trẻ cần được làm quen sớm. Đây cũng là môn tự chọn cho học sinh từ lớp 1 trong suốt thời gian qua.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP HCM liên tục trong nhóm dẫn đầu về kết quả môn tiếng Anh. Năm nay, điểm trung bình của học sinh thành phố (sau sáp nhập) đứng thứ 2 cả nước.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị, sáng 27/8. Ảnh: Thanh Phúc

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho hay từ năm 1998, thành phố triển khai chương trình dạy học tăng cường tiếng Anh với thời lượng 8 tiết mỗi tuần. Nếu không theo chương trình này, học sinh có thể học tiếng Anh tự chọn với 2 tiết mỗi tuần. Đến năm học 2015-2016, tất cả học sinh ở TP HCM (cũ) được học tiếng Anh từ lớp 1.

Từ năm 2014, học sinh lớp 1-12 được lựa chọn học các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ (chương trình tích hợp). Sau 10 năm đã có khoảng 300.000 em theo học, tăng 50 lần.

"Trong bối cảnh TP HCM sau hợp nhất, chúng tôi sẽ điều chỉnh đề án dạy học để có lộ trình phù hợp, đồng bộ ở ba khu vực nhằm từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học một cách cụ thể", bà Thúy nói.

Ở bậc mầm non, khoảng 2.100 trong tổng số gần 4.000 trường học cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Sở đánh giá hoạt động này chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các trường công. Tỷ lệ này ở các nhóm lớp độc lập, tư thục còn thấp do hạn chế về đội ngũ, cơ sở vật chất và nhận thức của phụ huynh.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP HCM, trong ngày tựu trường 20/8. Ảnh: Thúy Hà

Hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ Chính trị đề nghị các cấp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo kết luận thực hiện Nghị quyết 29.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đến năm 2035, 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Lệ Nguyễn