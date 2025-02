Thứ trưởng Công an nói lý do nhiều người bị lừa đảo trực tuyến

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ cho biết tội phạm lừa đảo công nghệ cao có thủ đoạn đa dạng và lợi dụng tính hám lợi của người dân.

Phát biểu tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 7/2 về báo cáo công tác dân nguyện, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải bày tỏ lo ngại về thực trạng tội phạm lừa đảo trên mạng. Dẫn vụ án do Công an Bắc Ninh triệt phá, bà cho rằng hành vi của tội phạm lừa đảo trên mạng được tổ chức hết sức chặt chẽ.

"Tôi đang ngồi ở nhà với bố mẹ thì thấy có người gọi điện đến cho bố mẹ nói ông bà chưa nộp tiền điện, mời ông bà liên hệ người này nộp ngay nếu không chúng tôi sẽ cắt điện. Việc này xảy ra thường xuyên. Bố mẹ tôi đang ngồi ở nhà sợ phải về ngay không cắt điện", bà Hải kể.

Tội phạm còn phân vai người giả công an, người mạo danh nhân viên điện lực, ngân hàng để phối hợp đưa người dân vào bẫy. Hệ thống lừa đảo hết sức chặt chẽ từ người viết kịch bản tới người thực hiện. Trong đó có những vụ số bị hại lên đến 13.000 người với thủ đoạn lặp đi lặp lại, bà Hải phân tích.

Bà Hải đề nghị sau khi ngành công an triệt phá loại tội phạm này thì công việc tiếp theo cần tuyên truyền, công khai các thủ đoạn lừa đảo của loại tội phạm này để người dân biết và tránh. Tiếp tục dẫn chứng vụ lừa đảo do Công an Bắc Ninh triệt phá, số lượng người bị lừa lên tới 13.000 người, bà cho rằng số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng là rất lớn. "Nếu các vụ việc như vậy mà người dân không quan tâm nhiều thì vẫn tiếp tục bị lừa đảo", bà Hải nói.

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Media Quốc hội

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ đồng tình đây là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu với tính chất là sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng, phối hợp câu kết trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ngành công an đã tập trung trấn áp, phá được một số vụ án như vụ do Công an Bắc Ninh thực hiện.

Lý giải số người dân bị lừa nhiều, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ cho biết tội phạm có nhiều biện pháp để che giấu, lẩn trốn trên không gian mạng như sử dụng tài khoản ảo, hộp thư ảo. Ngoài yếu tố khách quan, ông Tỏ cho rằng còn có nguyên nhân là "tính hám lời của người dân" cũng khiến họ dễ bị lừa hơn.

Ông Tỏ nói trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Ông đề nghị có sự phối hợp của các cơ quan và toàn xã hội trong việc này.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Ông cũng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu công khai thủ đoạn lừa đảo trên mạng, tuyên truyền cho nhân dân về các thủ đoạn, tác hại. Cơ quan, địa phương tăng cường tuyên truyền thấy rõ tính chất của tội phạm an ninh mạng. "Tư tưởng người dân thì ham lợi khiến dễ bị lừa đảo hơn", ông Phương nói.

Sơn Hà