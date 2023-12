Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng hàm thượng tướng

Hà NộiThứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng.

Sáng 12/12, Thứ trưởng Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định.

Hai năm trước, ông Ngọc được thăng quân hàm trung tướng và được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Luật Công an nhân dân, thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm với cấp tướng tối thiểu 4 năm. Trường hợp thăng cấp bậc hàm trước thời hạn hoặc thăng cấp bậc hàm vượt bậc với hàm cấp tướng do Chủ tịch nước quyết định.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận quyết định và hoa từ Chủ tịch nước. Ảnh: Bộ Công an

Chủ tịch nước đánh giá Thứ trưởng Ngọc là cán bộ ưu tú, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ đơn vị trực tiếp chiến đấu và trải qua nhiều cương vị lãnh đạo. Ông Ngọc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tích xuất sắc.

Thượng tướng 59 tuổi từng làm Trưởng Công an huyện Thanh Trì rồi Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Phó giám đốc Công an Hà Nội trước khi giữ cương vị Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát vào cuối năm 2016. Hai năm sau, ông làm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Năm 2019, thiếu tướng Ngọc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an.

Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm: 3 thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc; trung tướng Lê Quốc Hùng và hai thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Nguyễn Văn Long. Bộ trưởng là đại tướng Tô Lâm.

Phạm Dự