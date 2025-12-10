Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương: 'Sử dụng nguồn vốn hiệu quả để thúc đẩy khoa học công nghệ'

Gia LaiThứ trưởng Bùi Hoài Phương cho rằng ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tăng dần theo từng năm, đặt ra bài toán sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị Triển khai Nghị định 265 của Chính phủ và hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tại phường Quy Nhơn chiều 10/12, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương dẫn nhiều thông tin cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành.

Ông cho biết Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Giai đoạn 2026-2030, đặt ra yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Hóa

Để triển khai khoa học công nghệ đi vào thực tế, nhà nước bảo đảm chi tối thiểu 3% ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng dần theo từng năm. Trong năm 2025, ngân sách bổ sung cho khoa học công nghệ 25.000 tỷ đồng, năm 2026 dự kiến 95.000 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng, "thách thức lớn đối với các cơ quan, đơn vị làm sao sử dụng nguồn vốn này hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí...". Để sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách này, trước hết phải hoàn thiện khâu lập kế hoạch, dự toán ngân sách. Vì thế Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn, giải thích, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn.

Ông khẳng định Bộ sẽ đồng hành, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và phối hợp với Bộ Tài chính để đảm bảo nguồn lực. Hệ thống công nghệ số của Bộ cũng được tiếp tục hoàn thiện, nhằm "công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả đầu tư công", ông Phương nói.

Tại hội nghị Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Hóa

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, cán bộ, sở, ngành Gia Lai rất mong chờ hướng dẫn của Bộ để triển khai Nghị định 265. Địa phương nhiều năm qua chú trọng đầu tư về khoa học công nghệ, xây dựng khu đô thị khoa học, kêu gọi nhà khoa học thế giới về Gia Lai tham gia hội thảo, giảng dạy...

Tại hội nghị, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị định 265 gồm: cơ cấu ngân sách nhà nước dành cho khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo; quy trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm; nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách trung ương cho địa phương; các cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ cũng hướng dẫn chi tiết cho các sở, ban, ngành và địa phương trong việc lập kế hoạch 5 năm, kế hoạch năm; cách thức xác định danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tính toán dự toán kinh phí; đồng thời làm rõ các nội dung chi được ngân sách hỗ trợ theo quy định của Nghị định 265.

Những điểm mới của pháp luật quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước như quy định rõ các nội dung được sử dụng cả hai nguồn đầu tư và chi thường xuyên; dự án đặc biệt, khẩn cấp được ưu tiên đầu tiên trong bố trí vốn... cũng được giới thiệu.

Tại hội nghị Đại diện Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) - quỹ xã hội do VnExpress và Công ty cổ phần FPT vận hành, đã trao tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai 3,35 tỷ đồng cho 9 trường để tái thiết cơ sở vật chất.

Bà Trương Thị Thanh Thanh (giữa) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng trao tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai 3,35 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hóa

