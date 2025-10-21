Thu Trang làm phim về chuyện tình miền Tây

Đạo diễn Thu Trang làm phim điện ảnh "Ai thương ai mến", xoay quanh chuyện tình miền Tây xưa, do Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy đóng.

Teaser phim "Ai thương ai mến" Teaser phim "Ai thương ai mến" - dự kiến ra rạp đầu năm 2026. Video: Đoàn phim cung cấp

Teaser giới thiệu bối cảnh thập niên 1960 cùng tạo hình dàn diễn viên. Võ Điền Gia Huy - từng tham gia Tử chiến trên không - có phân cảnh cất giọng hò khi chèo ghe giữa miền sông nước, giãi bày tình cảm với người thương (Trâm Anh). Thu Trang đóng vai người chị, chứng kiến cuộc đời nhiều biến động của em gái. Nghệ sĩ Hồng Ánh góp mặt với vai phụ, thể hiện quãng đời của nhân vật tuổi xế chiều.

Đạo diễn chưa tiết lộ cụ thể kịch bản, cho biết thực hiện tác phẩm để tôn vinh cảnh đẹp, tình người miền quê - nơi nuôi dưỡng tuổi thơ chị. Êkíp đầu tư ở khâu thiết kế mỹ thuật khi phục dựng không khí sôi động, sầm uất của một khu phố miền Nam hơn 60 năm trước.

Thu Trang nói không chịu nhiều sức ép khi tự đạo diễn bởi tích lũy kinh nghiệm sau phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ và một số web-drama. Dù có nhiều cộng sự cố vấn về chuyên môn, giúp quán xuyến các góc máy, cô cho biết luôn cố gắng chủ động, từ việc triển khai kịch bản đến tư duy hình ảnh, dựng phim.

Tạo hình Thu Trang trong poster phim "Ai thương ai mến". Ảnh: Huy Trần

Thu Trang, 41 tuổi, bắt đầu nghề diễn với vai trò diễn viên hài. Sau thời gian đóng phim truyền hình, cô tham gia nhiều phim điện ảnh như Để mai tính 2 (2014), Trúng số (2015), Em là bà nội của anh (2015). Những năm gần đây, cô chuyển hướng sản xuất web-drama, phim chiếu rạp, với các dự án như Thập tam muội, Chuyện xóm tui, Nghề siêu dễ.



Các phim cô tham gia đạt nhiều thành công phòng vé, như Tiệc trăng máu (năm 2020) thu về hơn 175 tỷ đồng, từng vào top 5 doanh thu phim Việt. Nụ hôn bạc tỷ - phim đầu tay do Thu Trang đạo diễn - thắng lớn dịp Tết Ất Tỵ với doanh thu hơn 200 tỷ.

Phân cảnh Bình (Thái Hòa) đóng bị hiểu nhầm là gay trong "Tiệc trăng máu" Thu Trang đóng cùng Thái Hòa trong "Tiệc trăng máu" (đạo diễn Quang Dũng). Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật