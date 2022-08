Thú tiêu xài của The Rock

Có khối tài sản 800 triệu USD, The Rock sở hữu máy bay riêng, nhiều siêu xe và bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền.

Dwayne Johnson (The Rock) giữ vững phong độ kiếm tiền nhiều năm qua khi liên tiếp góp mặt trong nhóm những sao có thu nhập cao nhất Hollywood. Theo Forbes, anh kiếm 270 triệu USD năm qua. Trước đó, tài tử cũng dẫn đầu danh sách nam diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới của tạp chí này trong nhiều năm. Trang Yahoo ước tính khối tài sản ròng của The Rock hiện ở mức 800 triệu USD.

The Rock trong phim "Red Notice" (2021). Ảnh: Netflix

The Rock có nhiều thú chơi xa xỉ như sử dụng phi cơ riêng, sưu tập ôtô, đồng hồ và bất động sản. Nam diễn viên thường di chuyển bằng chiếc máy bay riêng Gulfstream G650 trị giá khoảng 65 triệu USD. Đây từng là chiếc máy bay phản lực thương mại lớn và nhanh nhất của hãng Gulfstream Aerospace trong nhiều năm, trước khi họ phát triển thêm các mẫu mới như G700 và G800. Anh hay đưa cả gia đình theo khi công tác dài ngày hoặc tận hưởng các chuyến nghỉ dưỡng. Mỗi chuyến đi có thể tiêu tốn của tài tử từ hàng chục nghìn đến trăm nghìn USD.

Dwayne Johnson sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại khắp nước Mỹ. Anh hiện sống cùng gia đình tại một biệt thự ở Los Angeles, bang California. Gia đình chọn định cư tại đây để The Rock tiện di chuyển tới Hollywood tham gia các dự án phim. Dù The Rock không công khai số bất động sản của mình, tờ Business Insider cho biết diễn viên là một "đại gia" trong lĩnh vực đất đai. Tính riêng từ năm 2006 đến 2016, The Rock đã mua đi bán lại 10 khu nhà ở bang Florida.

The Rock cùng con gái trên phi cơ riêng. Ảnh: The Rock Instagram

Diễn viên đặc biệt yêu thích các khu trang trại rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên. The Rock từng mua một trang trại ở Virginia năm 2011. Tháng 11/2019, anh tiếp tục chi 9,5 triệu USD mua thêm một mảnh đất tương tự cũng ở Virginia. Ngoài nhà riêng, Johnson thường mua bất động sản tặng người thân. Tháng 3/2019, The Rock tiết lộ mới tặng cha - cựu đô vật Rocky Johnson - một ngôi nhà mới. Dịp Giáng sinh cùng năm, anh mua tặng mẹ một biệt thự.

The Rock cũng nổi tiếng là người thích sưu tầm ôtô. Anh chi 1 triệu USD cho chiếc siêu xe Pagani Huayra. Diễn viên phải đặt riêng hãng để thiết kế phần ghế đủ không gian để anh ngồi vừa. Khán giả từng thấy anh sở hữu nhiều chiếc tương tự khi đi dạo phố hoặc dự các chương trình truyền hình. The Rock thường xuyên mua ôtô tặng cha mẹ hoặc bạn bè. Anh mua xe bán tải tặng cha trong các dịp sinh nhật, Giáng sinh. Tháng 12/2021, anh chọn chiếc Cadillac CT5 trị giá khoảng 38.000 USD làm quà cho mẹ.

Tài tử và chiếc siêu xe Pagani Huayra trị giá 1 triệu USD. Ảnh: The Rock Instagram

Anh dành một khoản cho các thú chơi về thời trang như đồng hồ, quần áo. The Rock từng tiết lộ rất hâm mộ hãng Rolex. Khi còn là đô vật, anh chi 35.000 USD cho chiếc đồng hồ đầu tiên của mình với thương hiệu này. Tờ GQ cho biết bộ sưu tập của diễn viên còn nhiều chiếc đáng giá như IWC Big Pilot, Panerai Luminor, Rolex Sea Dweller, IWC Schaffhausen Big Pilot Heritage... Mỗi chiếc có giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD. Anh cũng phải chi nhiều tiền cho các thợ may hàng đầu để làm các bộ complet theo kích thước riêng.

Một khoản lớn khác trong chi tiêu của The Rock dành cho chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Dù có phòng gym tại nhà, The Rock vẫn đóng thẻ tập hàng tháng và thuê nhiều huấn luyện viên đắt đỏ hàng đầu ở Los Angeles. Diễn viên cao 1,96 m và nặng khoảng 118 kg. Anh thích nhất món cá tuyết, cho biết tiêu thụ khoảng 821 pound (372 kg) mỗi năm. Anh cũng chuộng món bánh nướng chảo, thường gọi khi đến nhà hàng hoặc tự làm tại gia.

The Rock tại biệt thự ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: The Rock Instagram

Bên cạnh các khoản tiêu xài cho cá nhân và người thân, Dwayne Johnson nổi tiếng là ngôi sao có tấm lòng hảo tâm. Anh mở quỹ từ thiện Dwayne Johnson Rock Foundation năm 2007, hướng tới giúp đỡ bệnh nhi trên toàn thế giới. Các chương trình tập trung nâng cao chế độ dinh dưỡng, khuyến khích các bé tập luyện thể dục, thể thao từ sớm.

Anh cũng thường xuyên hợp tác và quyên góp tiền cho các tổ chức thiện nguyện ở Mỹ như Make-A-Wish Foundation, I Have a Dream Foundation, Parkinson Society Maritime Region, Starlight Children's Foundation hay Until There's A Cure.

The Rock, tên thật Dwayne Johnson, sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt. Mới đây, The Rock góp mặt trong bom tấn 200 triệu USD Red Notice cùng Gal Gadot và Ryan Reynolds. Ngoài đóng phim, anh từng là đô vật nổi tiếng.

Trailer Red Notice Trailer "Red Notice". Video: Netflix

Phương Mai