Thu tiền tỷ để tổ chức 'đẻ thuê' ở TP HCM

Huỳnh Phương Thảo, 30 tuổi, cùng đồng phạm tổ chức mang thai hộ trái phép, thu tiền tỷ, thậm chí làm giả giấy chứng sinh để hợp thức hóa hồ sơ.

Đường dây tổ chức mang thai hộ trái phép này bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phát hiện. Ngày 25/3, Huỳnh Phương Thảo bị TAND TP HCM xét xử về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Yến (cùng 38 tuổi) bị truy tố về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Riêng Phạm Thị Ngọc Sương, 34 tuổi, bị cáo buộc Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công tố, nhóm này tìm các cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con; đồng thời liên hệ phụ nữ có khả năng mang thai, thuê nơi ăn ở, chăm sóc, đưa đi khám và kết nối bệnh viện để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, sau đó giao trẻ cho người nhờ mang thai hộ.

Quá trình điều tra xác định các bị cáo đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn nhằm thu lợi. Trong đó, khoảng tháng 10/2022, Thảo thỏa thuận với một đôi vợ chồng "làm trọn gói" bằng phương pháp IUI với giá 750 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Thông qua Yến, Thảo thuê người phụ nữ tên Ngọc mang thai hộ với tiền công 345 triệu đồng, bố trí chỗ ở, đưa đi khám và làm thủ tục bơm tinh trùng tại một bệnh viện ở TP HCM dưới danh nghĩa vợ chồng.

Tháng 8/2023, chị Ngọc sinh một bé gái. Kết quả ADN xác định đứa trẻ là con của người chồng, nhưng do bệnh viện nghi ngờ việc mang thai hộ nên chưa cấp giấy chứng sinh. Thảo sau đó liên hệ Sương làm giả giấy này cho đứa bé tại một bệnh viện khác để giao cho gia đình đi khai sinh. Tổng cộng, Thảo thu 750 triệu đồng, trừ đi các chi phí còn hưởng lợi khoảng 95 triệu đồng.

Tương tự, tháng 5/2023, Thảo nhận "làm trọn gói" cho một cặp vợ chồng khác với giá một tỷ đồng. Qua môi giới của Diễm, Thảo tìm được người mang thai hộ, thỏa thuận trả công 280 triệu đồng. Khi người này mang song thai và sinh con vào tháng 4/2024, Thảo đã nhận đủ một tỷ đồng, trong đó trả công cho người mang thai hộ 420 triệu (do mang song thai) và các chi phí khác, còn lại hưởng lợi khoảng 110 triệu đồng.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Nội bị cáo buộc qua mạng xã hội nhận tìm người mang thai hộ cho một người đàn ông đồng tính với chi phí 80 triệu đồng. Trong đó, Nội nhận lo luôn giấy đăng ký kết hôn giả cho người đàn ông với người mang thai hộ với giá 2,2 triệu đồng.

Thông qua Diễm, Nội tìm được người mang thai hộ. Theo thỏa thuận, người đàn ông tự trả chi phí cho người mang thai hộ và tiền mua trứng. Sau khi sinh thành công cặp song sinh, người này được trả công 374 triệu đồng.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, song cho rằng vì hạn chế về nhận thức pháp luật. Quá trình thẩm vấn, HĐXX cho rằng cần xác minh lại lý lịch của bị cáo và làm rõ một số tình tiết tại bệnh viện nên quyết định trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Hải Duyên

* Tên người liên quan đã thay đổi