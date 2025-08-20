Thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi

MỹAnh Michael Madden trả tiền cho con gái 6 tuổi làm việc nhà nhưng cũng yêu cầu bé trả tiền điện, nước, thuê nhà để dạy con cách quản lý tài chính.

Là quản lý một nhà phân phối ở Texas, Michael nói anh nhận thấy nhiều người trưởng thành hiện nay chưa biết cách chi tiêu hợp lý dẫn đến khó khăn tài chính. Anh quyết định dạy các con về vấn đề này từ bé, bắt đầu từ việc trả tiền thuê nhà, các khoản phí phát sinh khác để chúng biết trân trọng và sử dụng tiền đúng cách.

"Tôi muốn con hiểu rằng tiền bạc không tự nhiên mà có và không phải tất cả đều để tiêu xài lãng phí", Michael nói.

Michael Madden, ở Mỹ đang nhận tiền nhà từ con gái 6 tuổi và lập bảng chi tiêu cho con. Ảnh: People

Ông bố đã thiết lập một bảng theo dõi công việc nhà để giúp Rose, con gái chuẩn bị vào lớp 1 biết số tiền mình có thể kiếm được và trích ra để trả tiền thuê nhà.

Michael giúp con tự kiếm tiền bằng cách nhận điểm khi làm việc nhà và có những thói quen tốt như tự đánh răng mà không cần nhắc nhở hay giúp đỡ dọn dẹp. Khi đạt 25 điểm, Rose sẽ kiếm được 5 USD. Nếu đạt 30 điểm, cô bé sẽ nhận thêm một khoản thưởng. Trong số tiền kiếm được, Rose sẽ phải trích 20% để trả tiền thuê nhà và các khoản như điện, nước. Điều này giúp cô bé có hình dung trực quan về các khoản chi phí trong gia đình. Phần còn lại, cô bé có thể tiết kiệm hoặc tiêu dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.

"Số tiền đó được tiết kiệm cho chính con bé. Chúng tôi không lấy tiền của con. Mục đích là để cho con thấy rằng khi kiếm được tiền, một phần trong số đó sẽ được dùng cho những nhu cầu thiết yếu trước khi đến những thứ con mong muốn". Michael nói.

Con gái 6 tuổi đã tiếp thu nhiều hơn những gì ông bố mong đợi. Rose đã biết về gánh nặng tiền nhà, các khoản phí mà người lớn phải trả. Cô bé cũng biết điện không phải miễn phí và muốn mua thứ gì đó lớn cần phải tiết kiệm. Người bố cũng nhận thấy khi đi mua sắm, khi thấy đồ vượt mức chi tiêu, con sẽ dừng lại thay vì đòi hỏi như trước.

"Con bé tự hào khi kiếm được tiền và hào hứng mỗi khi đạt mục tiêu. Đôi khi, con bé còn nhắc tôi cập nhật bảng theo dõi", anh nói.

Đầu tháng 8, Michael đã chia sẻ câu chuyện trên TikTok. Video của anh nhanh chóng thu hút gần 6,8 triệu lượt xem và hơn 4.800 bình luận. "Rất nhiều phụ huynh nhắn tin nói rằng họ sẽ bắt đầu làm điều tương tự. Tất nhiên, cũng có một vài người không đồng tình", anh nói.