Thu Thiem Zeit River ứng dụng công nghệ smarthome

TP HCMCông nghệ smarthome được tích hợp vào hệ thống hầm xe, thang máy, hành lang và từng không gian riêng tư, mang đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi.

Thu Thiem Zeit River (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM) do Việt Nam GS Enterprise (VGSE) - thành viên Tập đoàn GS E&C Hàn Quốc đầu tư. Các căn hộ được phát triển theo ba tiêu chuẩn là căn hộ thông minh, vận hành thông minh và an ninh thông minh thông qua loạt ứng dụng smarthome, mang đến trải nghiệm tiện nghi cho gia chủ.

Tạo trải nghiệm tiện nghi

Để tiết kiệm thời gian cho cư dân khi lái xe ra vào cổng, chủ đầu tư đã trang bị công nghệ cảm biến vị trí, dễ dàng nhận diện biển số xe và tự động mở rào chắn. Đồng thời, hệ thống sẽ hỗ trợ tìm kiếm vị trí để xe nhanh chóng, kiểm tra chính xác chỗ trống đậu xe trong từng khu vực dễ dàng qua ứng dụng dành cho cư dân.

Tại các tầng hầm B1 và B2 của dự án bố trí các trạm sạc điện để tiếp nhiên liệu gồm sạc nhanh (trong một giờ 20 phút) hoặc tiêu chuẩn (trong 10 giờ), với mức công suất 80%.

Để giảm thiểu khói bụi từ phương tiện, mùi ẩm mốc và sự cố hỏa hoạn, chủ đầu tư Thu Thiem Zeit River trang bị thêm công nghệ khử mùi, thu khói, tạo dòng đối lưu tại các tầng hầm và khu vực hành lang.

Hệ thống thang máy thông minh Zeit Elevator được tích hợp công nghệ IoT và ứng dụng Smart Pass giúp cư dân sử dụng thang máy an toàn, tiện lợi hơn. Điều này giúp các gia chủ có thể sử dụng thang máy không cần thẻ, tự động mở cửa, tự động di chuyển lên vị trí tầng đã được cài đặt trên ứng dụng.

Theo đại diện VGSE, các giải pháp an ninh là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm nhà ở thông minh. Vì vậy, doanh nghiệp đã triển khai hệ thống camera quan sát có độ phân giải lên đến 200 triệu pixels tại các khu vực tầng hầm, hành lang, và khu vực công cộng.

"Hệ thống an toàn, an ninh được cài đặt và kích hoạt cả bên trong và bên ngoài căn hộ, tạo sự an tâm cho gia chủ", đại diện VGSE cho biết.

Ở phòng khách của mỗi căn hộ trang bị hệ cảm biến chuyển động, giúp phát hiện các tình huống lạ, đồng thời gửi đi thông báo, hình ảnh qua ứng dụng hoặc tin nhắn, nhờ đó chủ sở hữu có thể dễ dàng giám sát không gian tổ ấm từ xa.

Nhờ ứng dụng hệ thống đèn hiện đại, chủ nhân căn hộ có thể linh hoạt bật, tắt đèn chỉ bằng cú chạm trên ứng dụng mà không cần phải di chuyển.

Theo đại diện chủ đầu tư, nổi bật trong dự án là nút cứu trợ khẩn cấp bố trí tại các khu vực tiện ích nội khu, hành lang giúp các gia chủ dễ dàng kết nối với trung tâm quản lý khi cần trợ giúp đặc biệt.

Đón đà xu hướng mới

Đại diện chủ đầu tư nhận định, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, khái niệm "công dân 4.0" cũng dần trở nên phổ biến, từ đó thúc đẩy sự lên ngôi của nhiều phong cách sống mới. Theo đó, phong cách sống năng động, tiện lợi tích hợp công nghệ thông minh đang trở thành xu hướng được nhóm cư dân hiện đại yêu thích. Đây cũng là nhóm khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.

"Sản phẩm smarthome sở hữu nhiều ưu điểm và cũng dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm cư dân này", đại diện Thu Thiem Zeit River cho biết.

Theo báo cáo mới nhất của Statista, doanh thu thị trường smarthome tại Việt Nam đạt khoảng 232 triệu USD trong năm 2022, dự kiến đến năm 2027, con số này đạt mức đạt 460 triệu USD. Ngoài ra, sẽ có khoảng 10,5% hộ gia đình trang bị căn hộ thông minh, đưa Việt Nam trở thành thị trường đứng thứ 28 trên toàn cầu.

"Với những dấu hiệu tích cực của thị trường, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng việc đầu tư công nghệ, phát triển các ứng dụng thông minh trong thiết kế và xây dựng, mang đến sự đa dạng trong phân khúc và giá thành sản phẩm", đại diện VGSE chia sẻ.

