Thử thách từ vựng tiếng Anh về những cơn mưa

Mưa là "rain" nhưng bạn có biết mưa rào, mưa phùn hay mưa lất phất trong tiếng Anh được nói như thế nào không?

Cách thông dụng nhất để nói trời đang mưa là "It's rainning". Còn nếu trời đang mưa to, bạn dùng "it's raining hard/ it's raining heavily", hoặc "it's pouring" (trời mưa như trút nước). Một số cách tương tự là "it's bucketing down" hay "it's pelting down".

Một cơn mưa to được gọi là "heavy rain": The heavy rain made it difficult for drivers to see (Mưa to khiến các tài xế không nhìn rõ đường).

Một cách tượng hình hơn (và cao cấp hơn về mặt từ vựng) để thay thế "heavy" trong câu trên là sử dụng "pouring/torrential". Ví dụ: There was pouring/torrential rain but no one brought an umbrella (Mưa to như trút nước nhưng không ai mang theo ô cả).

Từ "driving" thường được hiểu là "đang lái xe", nhưng khi đi cùng "rain", chúng tạo thành từ ghép "driving rain", nghĩa là "mưa nặng hạt".

Mưa rào thường được gọi là "shower" hay "downpour": The capital will see rain showers in the North tonight (Tối nay phía Bắc thủ đô sẽ có mưa rào). Sau những cơn mưa rào, ngoài sự xuất hiện của cầu vồng, người đi đường sẽ bắt gặp những vũng nước (puddle) còn đọng lại.

Ảnh minh họa: Canva

Trong khi đó, mưa nhỏ thường được gọi là "light rain", mưa phùn thường được miêu tả bằng từ "drizzle". Ví dụ: Drizzle is common in Northern Vietnam in spring (Miền bắc Việt Nam thường có mưa phùn vào mùa xuân).

Để nói mưa lất phất, chúng ta có thể dùng từ "sprinkle": We might have a sprinkle today (Hôm nay có thể mưa lất phất).

Một hình thái mưa đặc biệt - mưa đá - được mô tả bằng từ "hail": It hailed for a while last night (Tối qua trời có mưa đá một lúc). Viên đá trong trường hợp này cũng được gọi là "hail": People were surprised to see hails from the sky right on the first day of the new year (Mọi người ngạc nhiên khi thấy đá rơi từ trên trời xuống vào đúng ngày đầu tiên của năm mới).

Mưa sao băng được gọi đơn giản là "meteor shower" - từ ghép của sao băng và mưa rào trong tiếng Anh.

"The rain season" thường được dùng để chỉ mùa mưa, nhưng ít người biết "the rains" cũng có cùng ý nghĩa: The rains arrive early this year (Năm nay mùa mưa tới sớm).

Mưa cũng xuất hiện trong nhiều thành ngữ của tiếng Anh.

Chẳng hạn, "It’s raining cats and dogs" là một cách diễn đạt thú vị để chỉ những cơn mưa to.

"Come rain or shine" được hiểu với nghĩa là "dù chuyện gì xảy ra đi nữa". Ví dụ: Come rain or shine, I won’t give up (Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không bỏ cuộc).

Còn "it never rains but it pours" được dùng với nghĩa "họa vô đơn chí", khi nhiều chuyện không mong muốn xảy ra liên tiếp: I overslept this morning. Then on the way to work my motorbike suddenly broke down. I was about to call my friend for help when I realized I'd left my phone at home. It never rains but it pours! (Sáng nay tôi ngủ quên. Rồi trên đường đi làm, xe máy tôi bỗng dưng bị hỏng. Tôi định gọi cho bạn để cầu cứu thì nhận ra mình để quên điện thoại ở nhà. Đúng là họa vô đơn chí!).

Cuối cùng, tiếng Anh có cụm từ "rain on somebody's parade" - phá hỏng kế hoạch của ai đó. Ví dụ: Sorry to rain on your parade, but our cafe can’t allow that many people at once (Xin lỗi vì phá hỏng kế hoạch của bạn, nhưng quán cà phê của chúng tôi không cho nhiều người như vậy vào cùng một lúc được).

Khánh Linh