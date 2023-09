Thử thách từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc khánh

Tuyên ngôn độc lập hay chào cờ, thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2/9 được nói thế nào trong tiếng Anh?

Có hai cách để nói về ngày Quốc khánh: Independence day hoặc National day. Tại Việt Nam, Quốc khánh được kỷ niệm (celebrate) vào ngày 2/9.

Ngày 2/9/1945 là ngày đã đánh dấu (mark) một cột mốc (milestone) quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Tại Quảng trường Ba Đình (Ba Dinh Square), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Democratic Republic of Vietnam), nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Vietnam).

Hàng ngàn người đã tập trung (gather) tại quảng trường để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn, khẳng định chủ quyền (sovereignty) của dân tộc.

Bản Tuyên ngôn độc lập trong tiếng Anh là "Declaration of Independence". Trong đó, "declaration" có nghĩa là tuyên bố, động từ của từ này là "declare": President Ho Chi Minh declared Vietnam is a free and independent nation (Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam là đất nước tự do, độc lập).

Hiện nay, ngày này được coi là "national holiday" (kỳ nghỉ lễ toàn quốc). Nhiều hoạt động ăn mừng (celebrate) và tưởng niệm (commemorate) được tổ chức.

Nhiều lãnh đạo đọc diễn văn (speech) tại lễ kỷ niệm (ceremony). Người dân thường treo cờ (hang flags) để thể hiện tình yêu nước. Một số năm có diễu hành (parade) để ăn mừng. Nhiều người sẽ tới dự lễ chào cờ (flag salute) ở Quảng trường Ba Đình. Sau đó, họ thăm Lăng Bác, tên tiếng Anh là "Ho Chi Minh Mausoleum".

Các gia đình thường coi đây là dịp đoàn viên. Từ này trong tiếng Anh là "gathering" hoặc "reunion".

Khánh Linh