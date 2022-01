Thử thách 'săn lì xì' của BEST hút hàng nghìn lượt tham gia

Sau hai ngày khởi động, "“BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" thu hút hơn 1.000 lượt bình luận, nhận nhiều sự quan tâm từ khách hàng, đối tác.

Chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" chính thức triển khai ngày 17/1 vừa qua. Hiện ngòai thu hút hơn 1.000 bình luận, sự kiện còn mang về hơn 500 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều là các khách hàng và đối tác BEST Express.

Thử thách sẽ diễn ra liên tục từ nay đến hết tháng 2/2022 với ba mốc thời gian chính. Đợt một từ 17-31/1 với giải thưởng lì xì 888.000 đồng. Đợt hai từ 1-13/2, giải thưởng lì xì 8,888 triệu đồng. Và đợt cuối diễn ra từ 14/2, kết thúc 28/2 với giải thưởng lì xì 5 triệu đồng.

Chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" diễn ra xuyên Tết từ 17/1 đến 28/2. Ảnh: BEST Express

Cũng trong ngày 17/1, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, một trong những đối tác thân thiết lâu năm với BEST đã hào hứng chia sẻ về thử thách thú vị này với người hâm mộ thông qua livestream. Đồng thời, để hỗ trợ các nghệ sĩ đối tác có thêm cơ hội giao lưu với khán giả trong thời điểm cận Tết, BEST Express đã dành tặng hàng chục thẻ cào điện thoại cho khán giả theo dõi livestream. Giá trị cao nhất lên đến 500.000 đồng.

Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm livestream thông báo về chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" ngày 17/1. Ảnh: BEST Express

"Những thử thách BEST đưa ra thường có hình thức thú vị, nhiều giải thưởng giá trị đi kèm. Tôi đã chia sẻ ngay với khán giả để mọi người có cơ hội tham gia săn quà. Là đối tác thân thiết, tôi tin tưởng chất lượng dịch vụ của BEST và háo hức chờ những chương trình tiếp theo. Mong BEST Express sẽ có năm 2022 thành công và phát triển vượt bậc", Dương Lâm bày tỏ.

Theo đó, để tham gia thử thách, khách hàng, đối tác của BEST Express có thể thực hiện theo thứ tự các bước:

Bước 1: Like Fanpage BEST Express Việt Nam.

Bước 2: Bình luận theo cú pháp "Best Express + tag tên hai người bạn bất kỳ". Mỗi bình luận tương ứng với giá trị 2.000 đồng.

Bước 3: Like và chia sẻ bài đăng thử thách "BEST trao lì xì - khai xuân lộc phát" ở chế độ công khai lên trang cá nhân kèm hashtag BESTExpress, Besttraolixikhaixuanlocphat.

Chương trình sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 2, xuyên Tết Nhâm Dần. Nếu chưa may mắn giành phần thưởng ở lần đầu tham gia, khách hàng, đối tác và khán giả theo dõi chương trình có thể tiếp tục săn lì xì vào đợt hai và ba, càng về sau giá trị lì xì càng cao.

"Chúng tôi muốn thông qua chương trình này gửi lời chúc may mắn, thịnh vượng cho khách hàng, đối tác xuyên suốt dịp tết Nhâm Dần. BEST Express cam kết sẽ bứt phá hơn trong năm 2022 để giữ vững sự tin tưởng và hài lòng, mang đến cho thị trường Việt Nam những dịch vụ chất lượng", ông Nelson Wu, CEO BEST Express chia sẻ.

Thy An