Thử thách 'nằm một chỗ' nhận tiền gây sốt tại Thượng Hải

Trung QuốcThí sinh tham gia thử thách ngủ được yêu cầu nằm một chỗ trong 24 giờ, không đi vệ sinh, không dùng điện thoại, máy tính để có cơ hội nhận tiền mặt cùng nhiều gói nghỉ dưỡng.

Một tập đoàn du lịch tại Thượng Hải vừa tung ra trò chơi trên nhằm cảnh báo tình trạng suy giảm chất lượng giấc ngủ ở giới trẻ. Người tham gia chỉ cần nằm yên trên đệm suốt 24 giờ, ngắt kết nối hoàn toàn với thiết bị điện tử để giành cơ hội nhận hàng chục triệu đồng, tờ Qilu Evening News đưa tin ngày 17/3.

Một sự kiện về giấc ngủ được tổ chức tại Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua

Tính đến ngày 17/3, ban tổ chức đã ghi nhận hàng trăm người đăng ký tham gia. Đợt thi đầu tiên vào ngày 21/3 đã kín chỗ, trong khi đợt ngày 28/3 cũng sắp cạn suất. Đơn vị điều hành phối hợp cùng Công viên Quốc gia Đông Bình mở sự kiện định kỳ vào mỗi thứ Bảy, kéo dài đến hết ngày 26/4. Họ cũng tổ chức thêm hai ngày thi liên tục vào 2/5 và 3/5 với giới hạn 50 người mỗi lượt.

Để giành chiến thắng, thí sinh từ 18 đến 50 tuổi phải tuân thủ quy định vô cùng khắt khe. Ban tổ chức yêu cầu họ nằm trên giường tiêu chuẩn và không để bất kỳ bộ phận cơ thể nào rời mặt đệm quá một phần ba diện tích. Giám khảo sẽ loại lập tức những người ngồi dậy, đứng lên hoặc rời giường đi vệ sinh. Thí sinh tuyệt đối không dùng điện thoại, không nói chuyện, không ăn uống và không dùng thuốc an thần, ngoại trừ việc uống nước. Họ không nhất thiết phải ngủ thật, chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần hoặc nằm im.

Hệ thống máy móc chuyên dụng sẽ đo lường kết quả để trao 3.000 nhân dân tệ (hơn 11,4 triệu đồng) cho người có thời gian ngủ sâu dài nhất và 2.000 nhân dân tệ cho người về nhì. Ban tổ chức cũng chia đều phần thưởng phụ 10.000 nhân dân tệ (trên 38 triệu đồng) cho những cá nhân kiên trì trụ lại đến phút cuối.

Người chơi cần đóng mức phí 299 nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu đồng) để ghi danh. Bù lại, nhà tổ chức cung cấp bộ hỗ trợ ngủ gồm bịt mắt, nút tai, nước uống, kèm gói du lịch trị giá hơn 700 tệ. Người tham gia cũng mang về một hộp quà đặc sản và bản báo cáo đánh giá sức khỏe giấc ngủ của chính mình.

Cuộc thi ra đời trong bối cảnh Sách trắng về Sức khỏe Giấc ngủ của cư dân Trung Quốc năm 2025 cảnh báo thực trạng giới trẻ lạm dụng thiết bị điện tử. Thống kê chỉ ra 39% sinh viên dùng điện thoại hơn 8 tiếng mỗi ngày, khiến 25% nhóm này thức đến sau 2h sáng. Thói quen xấu này kéo lùi giờ ngủ và giờ thức dậy, phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên. Vấn đề này đã trở thành chủ đề nóng tại kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc năm nay. Các đại biểu quốc hội kêu gọi thanh niên ngủ trước 23h để bảo vệ kinh lạc gan mật và đề xuất cơ quan chức năng quản lý sức khỏe giấc ngủ chặt chẽ như quản lý cân nặng.

Bình Minh (Theo Qilu Evening News, Sohu, World Journal)