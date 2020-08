Liệu trong 30 giây, bạn có thể giải được các câu đố đòi hỏi khả năng tư duy, tính toán và suy luận nhanh?

Câu 1: Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?

>>Đáp án

Câu 2: Di chuyển một que diêm để có kết quả đúng.

>>Đáp án

Câu 3: Thêm một dấu để được kết quả là số lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8.

>>Đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

>>Đáp án

Câu 5: Tìm ba số A, B, C sao cho A + B + C = A x B x C.

>>Đáp án

Theo MashUp Math