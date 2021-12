Thử thách dành cho người yêu trang điểm

Chương trình "Đẹp từng milimet" vừa khởi động, tìm kiếm, tôn vinh tài năng trang điểm và người mẫu trình diễn.

Công ty truyền thông LePham Media kết hợp với MC Quyền Linh và nhãn hàng Amity tổ chức chương trình Beauty in every milimetre - Makeup festival, với mong muốn tạo không khí lễ hội cho cộng đồng yêu cái đẹp, tự do sáng tạo và khẳng định cá tính.

Với format mới, ban tổ chức sẽ tìm ra chủ nhân giải "Magic Woman" (người mẫu biến hóa đa phong cách) và "Magical Magic Transformantion" (phù thủy hóa trang).

Đối tượng tham gia có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống và làm việc trong nước, không tiền án, tiền sự. Bảng dàng cho chuyên viên trang điểm không phân biệt độ tuổi, giới tính. Trong khi người mẫu trình diễn tuyển phái nữ hoặc chuyển giới nữ.

Đại diện ban tổ chức cho biết thách thức từng lĩnh vực sẽ khác nhau. Ở chủ đề "Người mẫu", thí sinh phải truyền tải nét đẹp tâm hồn, chuyển động hình thể, hóa thân đa dạng vào từng nhân vật. Trong khi mảng "Nghệ sĩ hóa trang", người chơi phải "phù phép" sao cho tạo hình nhân vật toát lên vẻ quyến rũ, ma mị.

"Thí sinh có thể chứng tỏ năng lực 'hóa phép' phong cách, biến hóa hình tượng một cách độc lập hoặc liên kết, phối hợp nhau tạo nên cái đẹp 'chuẩn từng milimet', đại diện ban tổ chức nói.

Ban tổ chức "Đẹp từng milimet" cho biết theo đuổi sứ mệnh khẳng định giá trị bất biến của cái đẹp qua góc nhìn hiện đại.

Vòng sơ tuyển sẽ tổ chức online, thí sinh gửi ảnh chụp và video cho ban tổ chức, chủ đề tự do. 1.000 gương mặt ấn tượng nhất mở mỗi bảng thi bước vào vòng Audition (ghi hình), trải qua 13 tập với những đề tài thú vị.

Cơ cấu giải thưởng lên đến 500 triệu đồng cùng cơ hội gặp gỡ, hợp tác với các chuyên gia trang điểm, nhãn hàng mỹ phẩm, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, nhà thiết kế, fashionista, người mẫu và nghệ sĩ... Hội đồng giám khảo nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, đặt tiêu chí công tâm, minh bạch, chuyên nghiệp lên hàng đầu. Xem chi tiết tại đây.

Với thông điệp "mỗi người đều là một ngôi sao, hãy tự tin tỏa sáng", bà Lê Thị Bích Loan - đại diện LePham Media - cho biết: "Sân chơi này cổ vũ người trẻ, tự tin khẳng định cá tính và mang đến định nghĩa mới về cái đẹp: ánh sáng khuất lấp sẽ được công nhận nếu bạn can đảm cất lên tiếng nói của mình".

Vạn Phát (ảnh, video: LePham Media)