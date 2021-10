Thu Quỳnh: 'So sánh tôi với Phương Oanh cũng chẳng sao'

Thu Quỳnh cho biết cô hợp tác ăn ý với Phương Oanh, không bận tâm khi khán giả thường so sánh hai người.

- Trong phim "Hương vị tình thân", chị nghĩ sao khi thường bị khán giả so sánh với bạn diễn Phương Oanh về diễn xuất, ngoại hình...?

- Tôi nghĩ khi hai nhân vật ở trong thế đối đầu, việc người xem đặt họ lên bàn cân là dễ hiểu. Nam là nhân vật chính diện, tất nhiên sẽ được yêu mến hơn Thy. Tôi từng hợp tác Phương Oanh hai phim là Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê. Tôi thích đóng cặp với bạn vì cả hai hiểu nhau, chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu người kia muốn làm gì. Chúng tôi đều là người đã làm nghề lâu năm, không bận tâm những chuyện này.

Tôi thấy may mắn vì dàn diễn viên trong phim đều giàu kinh nghiệm, diễn ăn ý, tạo được cảm xúc để nâng đỡ nhau. Chẳng hạn, tôi và chị Thu Hạnh (vai bà Sa mẹ Thy) và anh Hồ Phong (vai ông Tấn) đều xuất thân từ sân khấu nên có kỹ thuật diễn khá giống nhau. Tôi nhớ cảnh Thy bị mẹ tát trong phần một. Lúc ấy, cách diễn của chị Hạnh khiến tôi cảm thấy thực sự uất ức, giống như mình bị mẹ đẻ chèn ép ngoài đời, nhờ vậy những cảnh tranh cãi giữa hai mẹ con đều đạt.

Tạo hình nhân vật Thy trong "Hương vị tình thân". Ảnh: VFC

- Chị gặp khó khăn gì khi đóng Thy - cô gái nhiều toan tính trong "Hương vị tình thân" của đạo diễn Danh Dũng?

- Tôi mất nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật có tâm lý phức tạp. Thy luôn đấu tranh giữa việc hành động theo ý muốn, sự kiểm soát của mẹ và khao khát được sống với mong muốn bản thân. Cô ấy cư xử với mỗi người theo một cách khác nhau, khi thì ghê gớm, ranh ma, lúc lại yếu đuối, cô đơn. Ở giai đoạn đầu, vì câu chuyện chưa rõ ràng, nhiều khán giả thắc mắc lý do Thy sống nhiều mặt, đa nhân cách, bày tỏ thái độ ghét nhân vật. Đến phần hai, tôi diễn tung tẩy, thoải mái hơn vì số phận Thy được lý giải rõ. Tôi vui vì được khán giả khen diễn xuất sau chặng đường dài đóng phim.

Thy được sinh ra khi bố cưỡng bức mẹ, khiến bà oán hận nhiều năm, luôn đối xử cay nghiệt với con gái, ép buộc cô thực hiện nhiều âm mưu. Thời gian đóng phim, tôi stress vì quá nhập vai. Những đợt lịch quay dày, cả ngày trên phim trường, tôi thấy lòng nặng trĩu, hay thơ thẩn nghĩ linh tinh. Khi xem lại phim, tôi hơi tiếc vì một số cảnh mình quá nhập tâm nên diễn hơi quá đà, tôi sẽ rút kinh nghiệm để điều chỉnh tâm lý, tiết chế vừa phải.

Thu Quỳnh đóng cảnh bị bắt cóc phim 'Hương vị tình thân' Thu Quỳnh đóng cảnh bị bắt cóc trong phim "Hương vị tình thân". Video: VFC

- Cảnh quay nào trong phim khiến chị ghi nhớ?

- Tôi nhớ nhất cảnh trong tập 133, khi Thy bị ông Tấn - người tình của mẹ - bắt cóc, uy hiếp. Chúng tôi quay phim trong một căn nhà xập xệ, nằm trong khu sinh thái ở Ninh Bình. Tôi đeo bụng bầu giả nặng 3kg, lại ở trong căn nhà hẹp, ám đầy khói khi đốt lửa nên khá mệt và khó thở. Tôi trầy trật, xước xát hết chân tay khi đóng cảnh giằng co với anh Hồ Phong (vai ông Tấn). Vì quá nhập tâm, tôi cắn bạn diễn chảy máu. Anh Hồ Phong nổi nóng, tát tôi một cái khá đau. Tình tiết này không có trong kịch bản nhưng được đạo diễn khen tốt.

Phân đoạn ấy diễn ra đúng sinh nhật tôi. Mọi người mất nhiều thời gian mang đạo cụ, di chuyển vào trong rừng. Chúng tôi còn bị vắt, nhiều loại côn trùng đốt. Cảnh quay kết thúc lúc tờ mờ sáng, khiến cả đoàn kiệt sức.

Thu Quỳnh trong phim "Hương vị tình thân' Nhân vật Thy chất vấn mẹ khi phát hiện ông Tấn - người tình của bà - liên quan cái chết của bố đẻ cô. Video: VFC

- Cuộc sống của chị hiện thế nào?

- Tôi đã chia tay bạn trai cũ một thời gian, đang độc thân. Tôi là người rất thích yêu, luôn sẵn lòng đón nhận tình yêu nhưng mọi việc phải tùy thuộc duyên số. Tôi không đặt ra hình mẫu lý tưởng nào, tôn thờ cảm xúc của bản thân.

Be - con trai tôi đã vào lớp một. Tôi quay Hương vị tình thân vào thời dịch, di chuyển nhiều nên phải nhờ ông bà ngoại chăm con, đảm bảo an toàn cho bé. Be rất thích xem phim mẹ đóng. Những cảnh tôi bị thương, bị hành hạ, con hỏi han: "Mẹ ơi, mẹ có đau không, mệt không", khiến tôi rất cảm động.

Thu Quỳnh và con trai - bé Be. Ảnh: Facebook Nguyen Thu Quynh

- Chị có kế hoạch gì trong thời gian tới?

- Tôi sắp hoàn thành khóa học đạo diễn sân khấu. Hiện tại, tôi vẫn tập trung công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, tôi không diễn nhiều như trước mà tham gia hướng dẫn các em thế hệ sau.

Khi tình hình dịch ổn định, tôi sẽ vào Sài Gòn tham gia một dự án phim, hiện chưa thể tiết lộ nội dung. Trước đây, tôi từng nhận được vài lời mời đóng phim trong Nam nhưng đều từ chối vì bé Be còn nhỏ, tôi chưa sắp xếp ổn thỏa công việc gia đình. Tôi giờ cởi mở hơn, muốn thử sức với môi trường mới, có thêm nhiều cơ hội.

Vài năm nay, tôi hóa thân nhiều dạng nhân vật, từ hiền lành như Huệ trong Về nhà đi con cho đến ghê gớm, độc ác như My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Tôi thích thử dạng vai ngổ ngáo, cá tính, có thể đánh nhau hoặc đi xe phân khối lớn trên màn ảnh. Ngoài ra, tôi cũng muốn được đóng công an hoặc tội phạm.

Hà Thu