Thu Phương theo dấu chân Hoàng hậu Nam Phương

Thu Phương ghi lại hành trình đến Hải Phòng, Huế, Đà Lạt và Pháp - nơi Hoàng hậu Nam Phương từng sống - trong phim tài liệu.

Thu Phương phát hành phim tài liệu Theo dấu vàng son nhân kỷ niệm 57 năm ngày mất của Hoàng hậu Nam Phương (16/9/1963 - 16/9/2020). Phim ghi lại hành trình ca sĩ tìm đến những nơi hoàng hậu từng ghé thăm, sinh sống, chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới.

Thu Phương tìm về nơi ở của Hoàng hậu Nam Phương Thu Phương hát trước mộ Hoàng hậu Nam Phương. Video: Youtube Thu Phương.

Ca sĩ đến dinh Bảo Đại ở Đồ Sơn, Hải Phòng, điện Kiến Trung và cung An Định ở Huế, cung Nam Phương hoàng hậu ở Đà Lạt và Chabrignac ở Pháp. Khó khăn nhất trong hành trình của Thu Phương là chuyến thăm Chabrignac - nơi hoàng hậu an nghỉ. Ca sĩ nói: "Nơi đó xa xôi và chúng tôi không có địa chỉ cụ thể. May mắn, êkíp tìm được những chia sẻ của vài người đi trước rồi dựa theo đó để tới". Đến nơi, cô quỳ gối và hát bên mộ hoàng hậu.

Nam Phương hoàng hậu được Thu Phương cùng êkíp lên kế hoạch thực hiện từ năm 2016, đến nay mới ra mắt. Dự án dựa trên câu chuyện về cuộc đời hoàng hậu cuối cùng thời phong kiến Việt Nam. Ở đó, Thu Phương sẽ kể những câu chuyện về cuộc đời, tình yêu và nỗi đau giằng xé của Hoàng hậu Nam Phương bằng hình ảnh và âm nhạc.

Qua dự án, Thu Phương muốn tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua mọi thời đại. Cô cũng muốn thể hiện lòng yêu nước, trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.

Thu Phương họp báo ra mắt dự án âm nhạc lịch sử "Nam Phương hoàng hậu" tại Hà Nội năm 2016. Ảnh: Huyền Thắm.

Thu Phương sinh năm 1972 ở Hải Phòng, là một trong những giọng ca vàng dòng nhạc nhẹ của Việt Nam thập niên 1990. Tên tuổi ca sĩ gắn liền loạt ca khúc như: Chưa bao giờ (Việt Anh), Có phải em mùa thu Hà Nội (nhạc: Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu), Dòng sông lơ đãng (Việt Anh), Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Như chưa bắt đầu (Đức Trí), Thuyền giấy (nhạc Thái Lan, lời Việt: Tường Văn)...

Hiểu Nhân