Thủ phủ tôm hùm thu hoạch 'chạy bão'

Vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài (trước thuộc Phú Yên, nay là Đăk Lăk) có hơn 530 bè với 27.000 lồng nuôi tôm hùm, là một trong những nơi nuôi nhiều tôm hùm nhất nước.
UBND phường yêu cầu toàn bộ lao động rời bè trước 12h ngày 6/11 để đảm bảo an toàn, quá thời hạn sẽ cưỡng chế. Khoảng 360 tàu thuyền trên địa bàn neo đậu tại khu vực Núi Con, Vũng Chào (phường Sông Cầu, Phú Vĩnh), Vũng Lắm và Khoan Hậu (phường Xuân Đài).
Hướng đi của bão Kalmaegi khá tương đồng với bão Damrey năm 2017 khiến các hộ nuôi tôm ở tỉnh Phú Yên cũ, Khánh Hòa thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ chủ quan không thu hoạch sớm, hay di dời lồng bè, đã "trắng tay" sau khi Damrey quét qua.
Ngư dân dầm mình dưới biển để mang tôm hùm vào bờ.
Sau khi tàu thuyền chở từng thùng hải sản vào bán, nhóm lao động dùng tời kéo lên bờ và đổ vào từng giỏ nhựa rồi phân loại.
Hàng chục ôtô đông lạnh đậu sẵn ở khu vực Lỗ Sâu, chờ người dân chở tôm hùm vào cân và bốc lên xe.
Ngư dân Vạn Ninh mua lượng lớn hàu dự trữ làm thức ăn cho tôm hùm trước khi bão đến, giá 7.000 đồng/kg.
“Chúng tôi không thể di dời lồng bè vì ảnh hưởng môi trường sống của tôm, nên phải chằng chống ngoài vịnh và bỏ sẵn thức ăn xuống lồng cho tôm ăn”, bà Nga, người nuôi tôm hùm ở xã Vạn Ninh nói.
Bão Damrey cách đây 8 năm gây thiệt hại nặng cho người dân Vạn Ninh, đặc biệt là trong nuôi trồng thủy sản. Nhiều lồng bè tôm hùm, ốc hương bị bão phá hủy, nhấn chìm, người dân thiệt hại hàng tỷ đồng, bán tháo với giá rẻ.
Người dân Hòn Yến, xã Ô Loan (Đăk Lăk) đưa lồng bè nuôi tôm hùm lên bờ tránh bão.
Chiều 5/11, bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 360 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Dự báo hôm nay bão sẽ mạnh lên cấp 14 và duy trì sức gió này khi đi vào vùng biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk vào tối mai.
Trần Hóa - Bùi Toàn