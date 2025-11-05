Thủ phủ tôm hùm thu hoạch 'chạy bão'

Vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài (trước thuộc Phú Yên, nay là Đăk Lăk) có hơn 530 bè với 27.000 lồng nuôi tôm hùm, là một trong những nơi nuôi nhiều tôm hùm nhất nước.

UBND phường yêu cầu toàn bộ lao động rời bè trước 12h ngày 6/11 để đảm bảo an toàn, quá thời hạn sẽ cưỡng chế. Khoảng 360 tàu thuyền trên địa bàn neo đậu tại khu vực Núi Con, Vũng Chào (phường Sông Cầu, Phú Vĩnh), Vũng Lắm và Khoan Hậu (phường Xuân Đài).

Hướng đi của bão Kalmaegi khá tương đồng với bão Damrey năm 2017 khiến các hộ nuôi tôm ở tỉnh Phú Yên cũ, Khánh Hòa thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ chủ quan không thu hoạch sớm, hay di dời lồng bè, đã "trắng tay" sau khi Damrey quét qua.