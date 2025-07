'Thủ phủ mùa đông' Nhật Bản đẩy mạnh lắp điều hòa cho lớp học

Sapporo, thủ phủ Hokkaido, cực bắc Nhật Bản, vốn có mùa hè mát mẻ, nhưng giờ đây họ phải đẩy nhanh tiến độ lắp điều hòa ở các trường.

Hội đồng Giáo dục Sapporo gần đây tuyên bố đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu trang bị điều hòa không khí cho toàn bộ 312 trường học trong thành phố trước mùa hè năm 2027. Tỷ lệ lắp đặt hiện tại chỉ đạt khoảng 10% tổng số trường, Mainichi đưa tin ngày 28/7.

Thông báo của giới chức Sapporo được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản hứng chịu mùa hè nóng cực đoan. Ngày 23/7, thành phố được mệnh danh là "thủ phủ mùa đông" của nước này đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 35,7 độ C, khiến hơn 1/2 số trường học phải hủy lớp, cho học sinh về sớm. Học kỳ 1 kết thúc vào ngày 25/7.

Trường tiểu học Toen là một trong những cơ sở lắp điều hòa cố định trong phòng học từ mùa hè này. Hè năm ngoái, nhà trường vẫn phải dựa vào máy điều hòa di động để chống nóng.

"Lớp học ngập tràn không khí mát mẻ, rất dễ chịu, chúng cháu nghe giảng dễ dàng hơn", Aoi Kobayashi, học sinh lớp 6, nói, giải thích việc không cần dùng quạt trong giờ giúp cô bé tập trung tốt hơn.

Điều hòa mới lắp đặt tại trường tiểu học Toen, quận Toyohira, Sapporo. Ảnh: Mainichi

Sapporo là thành phố nổi tiếng ở tỉnh cực bắc Hokkaido, được biết đến với mùa đông dài, tuyết rơi dày. Đây là thành phố châu Á đầu tiên tổ chức Olympic mùa đông năm 1972. Sapporo cũng nổi tiếng với lễ hội tuyết vào tháng 2 và nhiều điểm trượt tuyết hút khách.

Nhiệt độ tại thành phố này dao động từ khoảng -12 độ C đến 25,6 độ C, hiếm khi vượt quá 30 độ C, song mùa hè những năm gần đây ghi nhận mức tăng nhiệt rõ rệt do biến đổi khí hậu.

"Hiện giờ ngay cả Sapporo cũng phải hứng chịu những ngày nắng nóng nguy hiểm. Điều hòa không chỉ cần thiết để tạo môi trường học tập hiệu quả, mà còn để bảo vệ tính mạng học sinh", hiệu trưởng Miki Okada nhận xét.

Sapporo ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời đại 36,3 độ C vào mùa hè năm 2023. Chính phủ nước này đã thúc đẩy lắp điều hòa trong lớp trên toàn quốc kể từ vụ một học sinh lớp 1 tử vong do say nắng vào mùa hè năm 2018 tại Toyota, tỉnh Aichi.

Ngoài đẩy mạnh lắp đặt điều hòa, các trường học ở Sapporo sẽ tự ra quyết định về các biện pháp chống nóng. Ngày 23/7, hơn 200 trường trong thành phố đã tuyên bố rút ngắn giờ học trong ngày.

Trong 7 ngày kể từ 21/7, Nhật Bản ghi nhận hơn 10.800 người nhập viện, 16 người tử vong do các triệu chứng liên quan đến nắng nóng, khi hàng trăm điểm đo ghi nhận mức nhiệt trên 35 độ C.

Đợt nắng nóng gay gắt dự kiến tiếp diễn trên cả nước. Chính phủ khuyến cáo người dân uống đủ nước, sử dụng điều hòa đúng cách.

Đức Trung (Theo Mainichi, Asahi)