'Thủ phủ’ mới của những dự án du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe

Sở hữu thiên nhiên nguyên sơ, nguồn khoáng nóng quý giá và giao thông thuận tiện, Thanh Hóa đang thu hút các nhà đầu tư phát triển dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Lợi nhuận lớn của ngành chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng

Báo cáo từ Tổ chức Global Wellness Institute (GWI) phát hành tháng 12/2021 đã chỉ ra rằng đại dịch khiến con người đặc biệt quan tâm tới sức khỏe. Theo đó, nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt 4,4 nghìn tỷ USD vào năm 2020 và Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có mức chi tiêu lớn nhất, cán mốc 1,5 nghìn tỷ USD. Thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe cũng được dự báo đạt 919 tỷ USD vào năm 2022 với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,5%.

Du lịch khoáng nóng chăm sóc sức khỏe đang thịnh hành trên toàn cầu. Ảnh: Sun Group

Chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu khổng lồ này phải kể tới lĩnh vực tắm khoáng nóng (Onsen) và một số loại hình spa cao cấp. Sự phát triển của ngành du lịch khoáng nóng đã bắt đầu từ trước khi đại dịch xảy ra và tiếp tục trở thành điểm sáng trong thời gian tới. GWI thống kê rằng năm 2017, thị trường tắm khoáng nóng toàn cầu đã đạt 56 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng của du lịch khoáng nóng hàng năm là khoảng 6,5%, cao hơn gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của ngành du lịch là 3,2%.

Tại Việt Nam, số lượng mỏ khoáng không ít nhưng chưa có nhiều nhà đầu tư đủ đẳng cấp để khai thác đúng giá trị của tài nguyên quý giá này. Dư địa phát triển của ngành du lịch khoáng nóng còn rất lớn.

Bởi vậy, đại diện Sun Group cho biết, ngay khi xuất hiện khu nghỉ dưỡng khoáng nóng chuẩn Nhật Yoko Onsen Quang Hanh do Sun Group đầu tư tại Quảng Ninh, đông đảo khách du lịch đã đặt chỗ trải nghiệm.

Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen tại Quảng Xương. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Cùng với đó, dòng sản phẩm bất động sản khoáng nóng với nguồn khoáng dẫn vào từng căn biệt thự cũng thu hút giới đầu tư.

"Không chỉ các căn biệt thự tại Quang Hanh mà giới đầu tư còn quan tâm về nguồn khoáng tại Quảng Xương (Thanh Hóa), nơi Sun Group đang kiến tạo quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng đẳng cấp, hứa hẹn mang đến lợi nhuận hấp dẫn", đại diện Sun Group cho biết.

Nguồn khoáng quý giá tại xứ Thanh

Theo các chuyên gia, nguồn khoáng nóng tại Quảng Xương vượt tiêu chuẩn Onsen của Nhật Bản khi nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C (tiêu chuẩn Onsen Nhật Bản là trên 25 độ C). Tổng khoáng hòa tan, hàm lượng lưu huỳnh tại nguồn khoáng này đều đạt tỷ lệ "vàng", với tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh tiêu hoá mãn tính, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, giảm đau, trấn an tinh thần, tốt cho hệ thần kinh...

Điểm nhấn giúp khoáng nóng Quảng Xương được mệnh danh "khoáng thanh xuân" chính là hàm lượng axit metasilicic (H2SiO3) và độ pH. Với hàm lượng lưu huỳnh lý tưởng và axit metasilicic H2SiO3 - một thành phần dưỡng ẩm tự nhiên cao vượt chuẩn, cùng với độ pH 6,5 tương đương độ pH trong các sản phẩm dưỡng da, ngâm mình trong làn khoáng nóng Quảng Xương sẽ giúp làm ẩm da, loại bỏ lớp sừng hoá, thúc đẩy quá trình tuần hoàn làm da hồng hào, tái tạo làn da, mái tóc.

Nguồn khoáng dẫn vào từng căn biệt thự Sun Beauty Onsen tại Thanh Hóa. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Cũng như nguồn khoáng nóng tại Quang Hanh đã được Sun Group nâng tầm trở thành trải nghiệm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, nguồn khoáng tại Quảng Xương được kỳ vọng sẽ thiết lập một định nghĩa mới về bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng trên thị trường địa ốc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện "Thân – Tâm – Trí – Sắc – Diện" của giới thượng lưu và đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Thủ phủ chăm sóc sức khỏe mới

Dựa trên công hiệu "chăm sóc sức khỏe, lưu giữ thanh xuân" của dòng khoáng nóng, quần thể nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển tại Quảng Xương mang tên gọi Sun Beauty Onsen được xây dựng trên diện tích gần 100 ha, giữa không gian thiên nhiên tươi đẹp.

Sun Beauty Onsen tái hiện không gian Nhật Bản ở thời kỳ Edo hoàng kim với ba tổ hợp, mang đến đa dạng trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là quy trình tắm onsen chuẩn Nhật, trong đó tổ hợp biệt thự khoáng nóng là điểm nhấn của quần thể.

Sun Beauty Onsen nằm ở tâm điểm hệ sinh thái Sun Group kiến tạo tại xứ Thanh. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Ngoài đặc quyền dẫn nguồn khoáng nóng vào từng căn biệt thự, tùy từng loại hình villa sẽ có thêm các tiện ích như: bể ngâm khoáng nóng, phòng xông nóng, xông lạnh, bể onsen ngoài trời, vườn Thiền và hồ cá... Quy trình hoàn thiện của trải nghiệm chuẩn onsen từ tắm tráng - ngâm khoáng nóng - xông nóng và kết thúc bằng xông lạnh hoặc ngâm lạnh.

Đại diện Sun Group cho biết, Sun Beauty Onsen sẽ là một trong những quần thể nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe được đầu tư lớn nhất Thanh Hóa, với kỳ vọng đưa xứ Thanh thành thủ phủ du lịch khoáng nóng của cả nước.

Chỉ cách TP Thanh Hóa 10 phút lái xe theo quốc lộ 45, Sun Beauty Onsen nằm giữa thiên nhiên nguyên sơ, có sông có núi, dễ dàng kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng, hoàn tất chu trình trải nghiệm. Đó là du lịch biển (Sầm Sơn), du lịch sinh thái rừng (Bến En) và du lịch tâm linh (Am Tiên)...

Trong tương lai, khi bản đồ giao thông khu vực được hoàn thiện với cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa, đường bộ ven biển Nga Sơn – Hoằng Hóa, sân bay Thọ Xuân được nâng cấp... Thanh Hóa sẽ xác lập rõ vị thế một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc, kết nối dễ dàng với Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

"Thêm cú hích từ Sun Beauty Onsen, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, hút triệu lượt khách đổ về vui chơi, trải nghiệm", đại diện Sun Group nhận định.

