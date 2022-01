Thủ phủ mai vàng vào vụ Tết

Làng hoa mai thị xã An Nhơn là thủ phủ mai vàng của tỉnh Bình Định. Toàn thị xã có gần 1.500 hộ trồng mai trên diện tích 145 ha với khoảng 1,5 triệu chậu mai vào tuổi thu hoạch, tập trung ở các xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn Hạnh, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ và 5 phường của thị xã An Nhơn.