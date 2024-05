Thu phí Venice 'phản tác dụng'

Sau 11 ngày Venice thu phí du khách nhằm ngăn quá tải, lượng khách đến nhiều hơn trong khi người dân chia sẻ cách né phí vào thành phố du lịch.

Từ 25/4, Venice áp dụng thu phí vào cửa 5 euro một người, áp dụng với khách đến tham quan không nghỉ qua đêm vào những ngày cao điểm. Sau 11 ngày (25/4-5/5), chính quyền thành phố thu về gần 1 triệu euro.

Số tiền thu về được nhận định "vượt quá mong đợi" nhưng vẫn thấp hơn chi phí thiết lập hệ thống đặt vé trực tuyến bán cho du khách, chương trình quảng bá chiến dịch và trả tiền nhân công soát vé. Theo tờ Corriere della Sera của Italy, "vốn" ban đầu mà chính quyền Venice bỏ ra là 3 triệu euro.

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên kênh đào ở Venice. Ảnh: Euro News

Tuy nhiên, lượng khách không hề bị xáo trộn, thậm chí "vượt trội so với những năm trước", theo Andrea Martini thuộc hội đồng thành phố All The City Together. Một ủy viên hội đồng thành phố đã nói biện pháp này "thất bại thảm hại" vì mục đích chính lập ra để ngăn chặn tình trạng quá tải du lịch của thành phố. Cũng theo Martini, thu phí giúp chính quyền "kiếm được một số tiền" nhưng "chưa cứu được linh hồn thành phố".

"Venice xuống cấp vì nó bị bỏ bê. Nói đúng hơn là nó chỉ được sử dụng để kiếm tiền", Martini nói.

Phí vào cửa áp dụng với du khách đến tham quan thành phố trong ngày, từ 8h đến 16h. Dân địa phương, người đến làm việc, sinh viên, trẻ em dưới 14 tuổi được miễn phí.

Chính quyền địa phương cho biết đây là chiến dịch thử nghiệm. Sau thời gian thử nghiệm, phí vào cửa có thể tăng gấp đôi lên 10 euro mỗi ngày. Ngoài ra, chính quyền cũng áp mức phạt tới 300 euro cho những người trốn vé.

Thu phí vào cửa cũng bị nhiều người dân địa phương phản đối vì sẽ biến Venice thành Disneyland, nơi ai đến chơi phải mua vé. Từ ngày thu phí, nhiều trang web tại Italy đã chia sẻ cách giúp khách đến trong ngày tránh được khoản phí này. Một trong số đó là những người ủng hộ đội bóng Venice có thể đến để xem các trận bóng đá để không cần trả 5 euro. Người dân địa phương chia sẻ nếu du khách được người Venice mời đến cũng không phải trả tiền và sẵn sàng cung cấp những mã QR miễn phí này cho khách. Một số nhà hoạt động tại Venice còn thiết lập một trang web để giúp mọi người chia sẻ "mã bạn bè" cho người đến trong ngày.

Anh Minh (Theo Euro News)