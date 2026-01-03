Thứ bảy, 3/1/2026
Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra

Bạn thử chỉ ra đâu là tác phẩm hội họa do con người vẽ, còn đâu là tranh của AI.

Theo Stanford Business, những năm gần đây, doanh thu từ việc bán tranh của AI tăng mạnh, trong khi mức tiêu thụ tranh của các họa sĩ lại giảm. Tranh AI giành giải tại các cuộc thi nghệ thuật, xuất hiện trên sàn đấu giá và trong các không gian triển lãm. Qua các hình ảnh dưới đây, độc giả hãy chọn giữa hai đáp án để tìm ra đâu là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, đâu là bức tranh được vẽ bằng bàn tay con người.

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra

A. Con người

B. AI

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra - 1

A. Con người

B. AI

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra - 2

A. Con người

B. AI

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra - 3

A. Con người

B. AI

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra - 4

A. Con người

B. AI

Thử phân biệt tranh do con người và AI tạo ra - 5

A. Con người

B. AI

Thanh Thanh
Ảnh: Artsy, Pacegallery, Christie's

