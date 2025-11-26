Thủ phạm dùng xyanua đầu độc 4 người thân bị xét xử

Ngày 27/12, TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án Giết người với Bích, 39 tuổi, ngụ xã Phước An - nghi phạm dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người cháu.
Theo cáo trạng, Bích và chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế, 40 tuổi, bán cơm với cha mẹ, các anh em trong căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch cũ (nay là xã Phước An). Do mâu thuẫn với chồng, Bích mua chất độc xyanua để tự tử nhưng sau đó lại đầu độc chồng.
Ngày 5/1/2023, lợi dụng việc anh Thế thường ngày uống thuốc đau dạ dày, Bích lấy một viên thuốc con nhộng, bỏ xyanua vào rồi trộn lẫn trong gói thuốc. Trưa hôm đó, sau khi anh Thế uống thuốc thấy tay chân tê, huyết áp tăng nên nói vợ đưa đi cấp cứu. Từ đó về sau nạn nhân liên tục nhập viện, đến tháng 10 thì tử vong.