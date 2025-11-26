Thủ phạm dùng xyanua đầu độc 4 người thân bị xét xử

Sau khi chồng chết, Bích có mối quan hệ với người khác, vay nợ để tiêu xài. Em gái Bích - chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 35 tuổi, nhiều lần góp ý dẫn đến hai chị em xảy ra mâu thuẫn. Bích nuôi cơn hận, lên kế hoạch sát hại con chị Trang để trả thù.

Ngày 1/1/2024, trong khi gia đình ăn lẩu ở bên ngoài hiên, Bích thấy bé gái 6 tuổi (con chị Trang) đang soi gương ở nhà vệ sinh nên quyết định ra tay. Cô ta lấy xyanua đổ vào ly nhựa màu xanh (thường dùng để đánh răng), sau đó đổ nước suối vào dụ cháu bé uống. Một ngày sau đứa trẻ tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình chung sống với vợ chồng anh trai, Bích cũng khó chịu về việc bị chị dâu Thân Thị Nhiễu "hay xen vào cuộc sống đời tư". Cả hai thường xảy ra cãi vã. Bích nuôi ý định trả thù - nhắm vào các con của anh chị.

Khoảng 15h ngày 25/5/2024, Bích ra phòng thờ thắp hương cho con ruột vừa qua đời thì thấy bé trai 13 tuổi con của chị Nhiễu nằm võng chơi game. Bích nhìn xung quanh không có ai, liền vào phòng ngủ lấy xyanua bỏ vào chai nước. Cậu bé hỏi "nước gì đó cô", Bích trả lời "uống đi, ngon lắm". Khi uống được vài ngụm, bé trai kêu đắng, tiếp tục ra võng nằm chơi game. Được gia đình đưa đi cấp cứu khi có dấu hiệu trúng độc, nhưng nạn nhân tử vong.

Một tháng sau, Bích và chị Nhiễu tiếp tục mâu thuẫn trong việc bàn bạc sửa chữa căn nhà đang ở chung. Bích quyết định xuống tay với Long (18 tuổi, con trai lớn của chị dâu) để trả thù.

Chiều 22/6/2024, thấy Long ngồi học ở phòng riêng, Bích lại gần bắt chuyện, hỏi han việc cháu bị nổi mụn ở mặt, nói biết thuốc đặc trị. Long sau khi bị lừa uống thuốc có xyanua đã ngã gục dưới sàn, được người nhà đưa đi cấp cứu. May mắn cho nam sinh, bác sĩ phát hiện trong dạ dày có chất độc xyanua đã báo cho gia đình.

Cáo trạng cho biết Bích đầu độc hàng loạt người ruột thịt trong thời gian dài nhưng không ai phát hiện và nghi ngờ. Hành vi của Bích thể hiện bản tính tàn độc, nhắm đến chính những người thân cùng sống chung trong gia đình khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Đối với cái chết của cha và con của Bích hồi năm 2023, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ xác định cô ta dùng chất độc xyanua sát hại.

Phước Tuấn