Thủ phạm đầu độc 4 người thân bằng xyanua bị tuyên tử hình

Đồng NaiToà xác định Nguyễn Thị Hồng Bích, 39 tuổi, ra tay tàn độc và dã man bằng xyanua với 4 người thân, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Trưa 27/11, Bích bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc.

Theo HĐXX, Bích có chủ ý, dã man, tính toán, lợi dụng sự tin tưởng không cảnh giác của bị hại để gây án. Việc sát hại hàng loạt người thân bằng chất kịch độc, trong đó có 2 trẻ dưới 16 tuổi và một người dưới 18 tuổi, là thể hiện sự man rợ, tàn độc, lạnh lùng của bị cáo.

Hồ sơ và lời khai cho thấy bị cáo thực hiện tội ác đến cùng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; cháu Long (đã đổi tên, 18 tuổi) không chết là ngoài ý muốn. "Hành vi của bị cáo vô nhân đạo, tinh vi xảo quyệt, rất hèn hạ khi bị hại là chồng và 3 người cháu của mình", bản án nêu, xác định Bích mất nhân tính, hoàn toàn phá bỏ mọi quy tắc đạo đức, tình nghĩa trong gia đình, không thể nào hàn gắn được, không còn khả năng cải tạo giáo dục nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống để răn đe.

Tòa cũng buộc Bích phải bồi thường cho gia đình anh trai 300 triệu đồng là chi phí điều trị của cháu Long. Đối với cái chết của cha và con bị cáo, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ để làm rõ nên không truy cứu trách nhiệm Bích là có căn cứ pháp luật.

Trước đó, nói lời sau cùng, Bích khóc nức nở, quay lại xin lỗi gia đình anh trai và em gái; xin HĐXX xem xét khoan hồng, cho gặp con gái 10 tuổi lần cuối.

Nguyễn Thị Hồng Bích khóc khi nói lời sau cùng. Ảnh: Phước Tuấn

Bản án xác định, Bích và chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế bán cơm cùng gia đình tại căn nhà mặt tiền ở xã Phước An. Do mâu thuẫn, Bích mua xyanua để tự tử nhưng sau đó lại đầu độc chồng. Ngày 5/1/2023, lợi dụng việc chồng thường uống thuốc đau dạ dày, Bích cho xyanua vào viên thuốc. Anh Thế sau đó nhiều lần nhập viện và tử vong tháng 10/2023.

Sau khi chồng chết, Bích phát sinh quan hệ với người khác, vay nợ, mâu thuẫn với em gái Nguyễn Thị Thùy Trang. Nuôi hận thù, Bích lên kế hoạch sát hại con chị Trang. Ngày 1/1/2024, Bích đổ xyanua vào ly nhựa rồi pha nước dụ bé gái 6 tuổi uống; cháu tử vong một ngày sau.

Bích cũng bất hòa với chị dâu Thân Thị Nhiễu, thường cãi vã, nên tiếp tục nhắm vào con của anh chị. Chiều 25/5/2024, thấy bé trai 13 tuổi nằm võng chơi game, Bích bỏ xyanua vào chai nước dụ cháu uống. Dù được đưa đi cấp cứu, bé không qua khỏi.

Khoảng một tháng sau, khi tiếp tục mâu thuẫn chuyện sửa nhà, Bích quyết định đầu độc Long (18 tuổi, con trai lớn của chị dâu). Chiều 22/6/2024, Bích lừa Long uống "thuốc trị mụn" có xyanua. Nạn nhân gục xuống nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời; bác sĩ phát hiện chất độc trong dạ dày và thông báo cho gia đình.

Bị cáo Bích sau phần tuyên án, được dẫn giải về trại tạm giam. Ảnh: Phước Tuấn

Quá trình xét xử, Bích thừa nhận hành vi như cáo trạng, cho rằng "việc làm của mình là bất nhân", xuất phát từ mâu thuẫn, hận thù với anh chị em. Riêng cái chết của chồng, Bích nói ông tử vong do bệnh vì "10 tháng sau mới chết".

Bích khai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc, nhiều lần bắt mình vay tiền trả nợ nên "nảy sinh ý định mua xyanua để tự tử". Khi mua chất độc, Bích nói "để rửa vàng" nên được bán, nhưng mua về thì chưa tự tử.

Chủ tọa hỏi về bảo hiểm của chồng và con trai. Bích khai đã mua bảo hiểm cho chồng và hai con từ 8-9 năm trước; khi chồng chết nhận 500 triệu đồng, con trai chết đột tử cũng được chi trả.

Bích nói sau khi con trai mất tinh thần "bấn loạn", mỗi lần mâu thuẫn với chị dâu và em gái, lòng thù hận trỗi dậy nên nảy sinh ý định giết các cháu để trả thù.

Hàng loạt cái chết trong gia đình khiến anh trai và em gái bị cáo – cũng là đại diện bị hại – nghĩ đến "trùng tang", không nghi ngờ Bích. Họ cho rằng mâu thuẫn trong nhà chỉ nhỏ nhặt và đề nghị tòa "áp dụng mức cao nhất".

Xét xử người đàn bà hạ độc chồng và 3 cháu bằng xyanua Nguyễn Thị Hồng Bích tại tòa. Video: Phước Tuấn

