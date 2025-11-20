Thu nhập một năm của các tỷ phú đủ giúp cả thế giới thoát nghèo

Tỷ phú tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới kiếm thêm 2.200 tỷ USD năm ngoái, đủ đưa gần 4 tỷ người thoát cảnh nghèo khổ.

Ngày 19/11, tổ chức từ thiện Oxfam thúc giục các nền kinh tế G20 thông qua sáng kiến của Nam Phi về giải quyết bất bình đẳng thu nhập và khối nợ toàn cầu. Nhóm này sẽ có cuộc họp thượng đỉnh ngày 22-23/11 tại Nam Phi.

Oxfam cho biết các tỷ phú tại 19 quốc gia thuộc G20 ghi nhận tài sản tăng 2.200 tỷ USD năm ngoái. Tổng tài sản của họ hiện là 15.600 tỷ USD, theo Forbes. "Chỉ cần 1.650 tỷ USD cũng đủ giúp 3,8 tỷ người thoát khỏi cuộc sống dưới mức nghèo khổ", Oxfam cho biết.

Một người đàn ông vô gia cư ngồi bên đường ở Los Angeles, bang California hồi tháng 12/2024. Ảnh: Reuters

Tổ chức này ủng hộ khuyến nghị mà nước chủ nhà Nam Phi sẽ đưa ra tại hội nghị tuần này. Đó là thành lập một Hội đồng quốc tế giải quyết bất bình đẳng, tương tự cách Liên Hợp Quốc đang hành động để ngăn toàn cầu ấm lên.

"Nếu G20 lần này thành lập một Hội đồng quốc tế về bất bình đẳng, đây sẽ là bước tiến rất lớn trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp này", Giám đốc Oxfam Amitabh Behar cho biết trong thông cáo.

Oxfam kêu gọi người giàu trên thế giới "được đánh thuế một cách công bằng để góp phần chấm dứt nghèo đói và ứng phó với khủng hoảng khí hậu". Tổ chức này chỉ trích Mỹ, vì theo đuổi "các chính sách mang tính phá hoại, từ thuế nhập khẩu đến giảm viện trợ", làm tăng khoảng cách giữa người giàu và nghèo.

Oxfam cũng kêu gọi hành động về khối nợ toàn cầu. Họ cho biết 3,4 tỷ người đang sống ở các nước chi nhiều tiền trả lãi hơn là cho giáo dục hoặc y tế.

Nhóm G20 gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, đại diện cho 85% GDP toàn cầu và hai phần ba dân số thế giới. Nam Phi kỳ vọng trong lần đầu tiên tổ chức tại châu Phi, hội nghị sẽ thúc đẩy giải quyết vấn đề của châu lục này và các nước đang phát triển, trước khi chức chủ tịch luân phiên được chuyển cho Mỹ năm tới.

Hà Thu (theo AFP)