Thu nhập hơn 30.000 USD mỗi tháng mới đủ trả góp mua nhà ở quận Cam

MỹMỗi gia đình quận Cam, bang California cần có thu nhập hơn 30.000 USD/tháng để trả góp mua căn nhà tầm trung, tăng 25% so với năm 2022.

Người mua nhà hiện phải có thu nhập hộ gia đình ít nhất 367.600 USD/năm để sở hữu một căn nhà đơn lập ở quận Cam, tờ OC Register ngày 20/8 dẫn báo cáo quý II của Hiệp hội Môi giới Bất động sản California (CAR), cho biết.

Báo cáo của CAR cho thấy giá trung vị của một căn nhà đơn lập ở quận Cam trong quý II là 1,44 triệu USD. Giá trung vị là mức giá ở giữa thị trường, cho thấy điểm cân bằng giữa cao và thấp.

Từ giá trung vị, CAR giả định người mua nhà trả góp sẽ phải trả trước 20%, còn lại vay thế chấp với lãi suất 6,9% năm 2025, cộng thêm thuế và bảo hiểm. Theo công thức này, người mua sẽ phải trả góp hàng tháng khoảng 9.190 USD, tăng 1.860 USD so với năm 2022, thời điểm lãi suất là 5,4%.

Giới nghiên cứu Mỹ thường lấy mốc 30% thu nhập hộ gia đình làm "ngưỡng an toàn" cho chi phí trả góp. Từ đó, CAR xác định một hộ gia đình ở quận Cam phải có thu nhập tối thiểu khoảng 30.633 USD mỗi tháng mới đủ khả năng mua nhà trả góp.

Một khu nhà ở Heritage Crossings ở quận Cam, bang California. Ảnh: LA Times

Số tiền này cao hơn 25% so với năm 2022, trong khi khu vực Nam California chỉ ghi nhận mức tăng trưởng lương 15% trong cùng giai đoạn.

Các chuyên gia bất động sản ước tính chỉ 12% hộ gia đình ở quận Cam có đủ khả năng mua nhà trong quý II, tỷ lệ tương tự 3 năm trước. Giao dịch mua bán nhà tại địa phương này thấp hơn 29% so với mức trung bình lịch sử, theo dữ liệu của công ty nghiên cứu bất động sản Attom.

Giá trung vị của một căn nhà đơn lập trên toàn bang California là gần 906.000 USD, nên mỗi gia đình cần có thu nhập hơn 232.000 USD một năm để có thể mua trả góp, cao hơn 33.000 USD so với 2022. Chỉ 15% hộ gia đình ở bang đủ khả năng mua nhà giá này.

Giá nhà đơn lập trung vị ở Mỹ là 430.000 USD, đòi hỏi hộ gia đình có thu nhập hơn 110.000 USD/năm, tăng hơn 17.000 USD so với năm 2022. Tỷ lệ hộ gia đình có thể mua nhà đã giảm từ 38% xuống 34% trong ba năm qua.

Thu nhập hộ gia đình cần thiết để mua nhà giá trung vị tại quận Cam và một số địa phương. Đồ họa: OC Register

Đức Trung (Theo OC Register)